Lambi Umar Ka Raj: 100 साल की दादी ने बताया लंबी उम्र का राज, रोज करती हैं ये खास काम, आप भी करें फॉलो, लंबी चलेगी जिंदगी

Routine For Longevity: आजकल के समय में जिंदगी की लाइफ लाइन बहुत कम होती जा रही है. 70-80 साल की उम्र में जो लोग चल रहे हैं, उनके लिए कहा जाता है कि वह अच्छी जिंदगी जी रहे हैं. उनका लाइफस्टाइल अच्छा है तभी वह आज तक एक्टिव हैं. दुनिया भर में कई लोग 100 साल से ज्यादा जिंदगी बहुत ही खुशी से जीते नजर आते हैं. जिसका सबसे मुख्य कारण उनका हेल्दी लाइफस्टाइल है, लेकिन आजकल कामकाज की भागदौड़, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, तनाव और खराब खानपान के चलते लोग लंबी उम्र तक हेल्दी और फिट नहीं रह पाते, लेकिन आप भी लंबी और हेल्दी जिंदगी जीना चाहते हैं, तो 99 साल की दादी बर्नी की तरह डेली लाइफ में कुछ चीजों को फॉलो करें.

दरअसल, हाल ही में यूके में रहने वाली टेलर ब्राउन ने अपनी 99 साल की दादी बर्नी का एक खूबसूरत वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. बर्नी फरवरी 2026 में 100 साल की हो जाएंगी, लेकिन आज भी वह आसानी से घुटनों के बल बैठकर फर्श पोंछती हैं, घर के सारे काम करती हैं और अपनी डेली लाइफ से सबको हैरान कर देती हैं. चलिए आपको बताते हैं 99 साल की दादी बर्नी की हेल्दी और लंबी लाइफ का राज क्या है?

एक्टिव रहें

बर्नी के अनुसार, लंबी उम्र का सबसे बड़ा राज दिन भर एक्टिव रहना है. उम्र कितनी भी हो जाए, वह कभी भी एक जगह नहीं बैठतीं. वह अपने दिन की शुरुआत हल्के-फुल्के कामों से करती हैं. खाना बनाना, घर की सफाई करना, छोटे-मोटे काम निपटाना, बगीचे में टहलना आदि. यह सभी एक्टिविटी उनके शरीर को एनर्जेटिक और एक्टिव बनाए रखने के लिए बहुत ही फायदा करती हैं.

बर्नी के अनुसार, आप जितना ज्यादा आप चलेंगे, आपकी जिंदगी उतनी ही लंबी होगी और आपका शरीर उतना ही तरोताजा रहेगा. एक बार जब शरीर को बैठने और आलस्य की आदत हो जाती है, तो उसकी कार्यक्षमता कम होने लगती है. इसके चलते ही शरीर कई बीमारियों की चपेट में भी आने लगाता है. बर्नी ने हमेशा सादा और आसान खाना खाया है. उन्होंने न कभी डाइटिंग की और न ही कैलोरी गिनने की कोशिश की. वह ताजी सब्जियां, दलिया, फल और घर का बना खाना ही खाती हैं.

बर्नी की लंबी उम्र का असली राज सकारात्मक सोच और उनकी मुस्कुराहट है. वह कहती हैं कि उन्हें हर छोटी-छोटी चीज में खुशी मिलती है और वह मुस्कुराती रहती हैं, जिससे उनके विचार सकारात्मक रहते हैं. वह हमेशा अपने मन को व्यस्त रखती हैं, जिससे उनका दिमाग तेज रहता है और उन्हें कुछ नया करने की प्रेरणा मिलती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.