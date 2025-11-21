स्टील, मिट्टी या तांबे का बर्तन, सुबह उठते ही कौन सा पानी पीना चाहिए? बासी मुंह पानी पीने से कौन सी बीमारी ठीक होती है, Rajiv Dixit से जानिए बर्तन का साइंस

Benefits Of Drinking Water On Empty Stomach: दिन शुरुआत हेल्दी तरीके से करने के लिए हमेशा पानी पीने की सलाह दी जाती है. कोई सुबह उठकर मिट्टी के बर्तन का पानी पीने की सलाह दी जाती है, कोई स्टील के बर्तन में पानी पीने की सलाह देता है, तो कोई तांबे के बर्तन में पानी पीने की सलाह देता है. हालांकि, अक्सर लोगों के मन में सवाल रहता है कि किस बर्तन का पानी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है. हेल्थ एक्सपर्ट राजीव दीक्षित के यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया गया था, जिसमें वह बता रहे हैं कि सुबह उठते ही कौन सा पानी पीना चाहिए?

यह भी पढ़ें:- रोज मूंगफली खाने के फायदे, कच्ची या पकी कौन सी मूंगफली बेहतर है? Mungfali खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है

सुबह उठते ही कौन सा पानी पीना चाहिए?

हेल्थ एक्सपर्ट राजीव दीक्षित के मुताबिक, सुबह उठकर गुनगुना या सामान्य तापमान का पानी पीना ही सबसे अच्छा होता है, क्योंकि यह शरीर से विषाक्त पदार्थों यानी टॉक्सिन को बाहर निकालने, पाचन सुधारने और मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में मददगार होता है. उन्होंने बताया कि हमेशा सुबह के समय ठंडा पानी पीने से बचना चाहिए और बैठकर धीरे-धीरे पानी पीना चाहिए. इसके अलावा एक साथ बहुत ज्यादा पानी न पिएं.

सुबह स्टील के बर्तन में पानी ठीक रहता है. इसका शरीर पर कोई नुकसान नहीं होता. यह एक नॉन-रिएक्टिव धातु है, जो पानी में कोई रसायन नहीं छोड़ती और स्वाद भी नहीं बदलती.

सुबह तांबे के बर्तन में पानी पीना सेहत के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है. सुबह तांबे का पानी पीने से पाचन में सुधार होता है. यह बैक्टीरिया से लड़ने और शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करता है. इसे सुबह खाली पेट पीना सबसे फायदेमंद माना जाता है. तांबे में एंटीमाइक्रोबियल, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो हमारे शरीर को कई फायदे पहुंचाते हैं, लेकिन तांबे के बर्तन का पानी दिनभर नहीं पीना चाहिए.

मिट्टी के बर्तन पानी को प्राकृतिक रूप से ठंडा रखते हैं और पीएच लेवल को सुधारते हैं, लेकिन गर्मियों के मौसम में मिट्टी के बर्तन का पानी पिया जा सकता है.

सुबह बासी मुंह पानी पीने से किसी एक बीमारी का इलाज नहीं है, बल्कि कई बीमारियों के लिए लाभकारी है.

पाचन में सुधार- यह आंतों को साफ करने और मल त्याग को नियमित करने में मदद करता है.

टॉक्सिन बाहर निकालने में मददगार- सुबह-सुबह पानी पीने से शरीर में जमा हुए हानिकारक टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद मिलती है.

मेटाबॉलिज्म बूस्ट- खाली पेट पानी पीने से मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है.

त्वचा और बालों के लिए हेल्दी- शरीर से टॉक्सिन्स निकलने से त्वचा साफ और चमकदार बनती है, साथ ही यह बालों को भी मजबूती मिलती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.