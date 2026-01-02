विज्ञापन

New Year Resolution 2026: क्यों हर बार टूट जाते हैं न्यू ईयर रेजोल्यूशन, अपने Resolutions कैसे बनाएं सफल, स्टडी से जानिए

New Year Resolution 2026: कोलंबिया विश्वविद्यालय की एक स्टडी में पाया गया कि नए साल के लगभग 75% संकल्प जनवरी के अंत तक छोड़ दिए जाते हैं और केवल लगभग 10% ही साल के अंत तक टिक पाते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
New Year Resolution 2026: क्यों हर बार टूट जाते हैं न्यू ईयर रेजोल्यूशन, अपने Resolutions कैसे बनाएं सफल, स्टडी से जानिए
न्यू ईयर रेजोल्यूशन
Freepik

New Year Resolution 2026: हर कोई साल की शुरुआत करने से पहले खुद से कई बड़े-बड़े वादे करता है. कोई फिटनेस को लेकर संकल्प लेता है, कोई करियर में आगे बढ़ने का, तो कोई अपनी आदतों को सुधारने का, लेकिन अधिकांश लोग उन्हें पूरा नहीं कर पाते या फिर कुछ हफ्तों में ही ये रेजोल्यूशन टूट जाते हैं और फिर पहले जैसी ही आदतों को अपनाना शुरू कर देते हैं. कोलंबिया विश्वविद्यालय की एक स्टडी में पाया गया कि नए साल के लगभग 75% संकल्प जनवरी के अंत तक छोड़ दिए जाते हैं और केवल लगभग 10% ही साल के अंत तक टिक पाते हैं. क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? चलिए आपको बताते हैं रेजोल्यूशन क्यों टूट जाते हैं.

यह भी पढ़ें:- Bedtime Milk Side Effects: इन 5 तरह के लोगों को रात को सोने से पहले दूध नहीं पीना चाहिए, जानिए क्यों

एटॉमिक हैबिट्स पुस्तक में जेम्स क्लियर बताते हैं कि प्रत्येक आदत के चार घटक होते हैं. संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया और पुरस्कार. यह संकेत एक लालसा को जगाता है, जो किसी भी चीज को करने के लिए प्रेरित करता है और फिर उसके करने के बाद अच्छा लगता है. ऐसे में फिर धीरे-धीरे नए चीज की आदत बन जाती है.

इच्छाशक्ति की सीमाएं

इच्छाशक्ति एक सीमित संसाधन की तरह है, जो अभ्यास से मजबूत होती है, लेकिन ज्यादा उपयोग से थक सकती है और यह कमजोर हो जाती है. अक्सर लोग कोई चीज नहीं करते तो बहाना बना देते हैं कि इच्छा नहीं थी. इसलिए केवल इच्छाशक्ति पर निर्भर रहना सफलता के लिए पर्याप्त नहीं है.

आदतें

आदतें हमारे जीवन को आकार देती हैं. जब हम एक आदत बनाते हैं, तो यह हमारे दिमाग में एक स्थायी पैटर्न बन जाता है. इसलिए हमें अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए जरूरी आदतों को बनाना चाहिए. उदाहरण के लिए यदि आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं, तो इसे अपने डेली रूटीन में शामिल करें.

लालसा

जेम्स क्लियर के मुताबिक, मुझे एक ऑटोइम्यून न्यूरोपैथी है जो मेरे संतुलन को प्रभावित करती है. व्यायाम करने से मेरी ताकत बढ़ती है और मेरा वजन कम होता है. दोनों से संतुलन में सुधार होता है, जिससे यह आदत मुझे बहुत प्रेरित करती है.

आदत को आसान बनाएं

आदत को आसान बनाने के लिए चीजें अपने पास में रखें और इसे डेली रूटीन में शामिल करें. उदाहरण के लिए यदि आप जिम करना चाहते हैं, तो जिम के जूते और बैग बाथरूम के बगल में रखे, जिससे कोई परेशानी और कोई बहाना नहीं मिलेगा कि बैग नहीं मिल रहा या फिर जुते नहीं मिले आदि.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Resolution, Resolution 2026, Lifestyle
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com