Winter Massage Oil: सर्दियों का मौसम आते ही शरीर में अकड़न, जोड़ों का दर्द और रूखापन बढ़ने लगता है. ठंडी हवा और कम धूप की वजह से ब्लड सर्कुलेशन भी थोड़ा स्लो हो जाता है. ऐसे में मालिश शरीर को राहत देने का सबसे पुराना और असरदार तरीका माना जाता है. सही तेल से की गई मालिश शरीर को गर्म रखने के साथ दर्द, थकान और जकड़न को भी कम करती है. गांवों से लेकर शहरों तक सर्दियों में तेल मालिश की परंपरा आज भी निभाई जाती है. अगर मालिश के लिए सही तेल चुना जाए या घर पर बनाया जाए तो ये और भी ज्यादा असरदार हो जाता है. आज हम आपको बताएंगे कि सर्दी में मालिश का तेल कैसे बनाएं और कौन सा तेल सबसे ज्यादा फायदेमंद माना जाता है.

सर्दी में मालिश का तेल कैसे बनाएं (How To Make Massage Oil In Winter)

घर पर सर्दियों के लिए मालिश का तेल बनाना बहुत आसान है. इसके लिए सरसों का तेल लें और उसमें 6 से 8 लहसुन की कलियां छीलकर डाल दें. अब इसमें एक चम्मच अजवाइन मिलाएं. इस तेल को धीमी आंच पर तब तक गर्म करें जब तक लहसुन हल्का ब्राउन न हो जाए. गैस बंद करके तेल ठंडा होने दें और छानकर बोतल में भर लें. ये तेल जोड़ों के दर्द और ठंड से होने वाली अकड़न में काफी राहत देता है.

सर्दियों में मालिश के लिए कौन सा तेल अच्छा है (Best Massage Oil For Winter)

सर्दियों में सरसों का तेल सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है. ये तेल शरीर को अंदर से गर्म रखता है और त्वचा में गहराई तक असर करता है. इसके अलावा तिल का तेल भी अच्छा माना जाता है क्योंकि ये ड्राई स्किन को पोषण देता है. नारियल का तेल सर्दियों में थोड़ा ठंडा पड़ सकता है इसलिए बहुत ठंड में इसका इस्तेमाल कम किया जाता है.

सबसे ज्यादा गर्म तेल कौन सा होता है (Which Is The Warmth Oil)

आयुर्वेद के अनुसार सरसों का तेल सबसे ज्यादा गर्म तासीर वाला तेल माना जाता है. ये ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है और ठंड से होने वाले दर्द में जल्दी राहत देता है. इसी वजह से सर्दियों में सरसों के तेल से मालिश करने की सलाह दी जाती है.

जैतून का तेल गर्म होता है या ठंडा (Is Olive Oil Hot Or Cold)

जैतून का तेल तासीर में हल्का गर्म माना जाता है. ये त्वचा को मुलायम बनाता है और मांसपेशियों को आराम देता है. हालांकि बहुत ज्यादा ठंड में ये सरसों के तेल जितना असरदार नहीं होता.

Photo Credit: Canva

लहसुन, अजवाइन और सरसों के तेल के फायदे (Benefits Of Garlic Ajwain And Mustard Oil)

लहसुन में दर्द कम करने वाले गुण होते हैं. अजवाइन जोड़ों की सूजन और गैस की समस्या में राहत देती है. सरसों का तेल शरीर को गर्म रखता है और नसों को मजबूत बनाता है. इन तीनों का मिश्रण सर्दियों के लिए एक बेहतरीन मालिश तेल बन जाता है.