लौकी खाते हुए भूलकर भी न करें ये बड़ी गलती, ठप पड़ जाएगा पाचन, झेलने पड़ सकते हैं गंभीर नुकसान

Bitter Gourd And Bottle Gourd Together: करेला और लौकी हमारे किचन की दो ऐसी सब्जियां हैं, जो सेहत से भरपूर होती हैं. भले ही इनका स्वाद लोगों को पसंद ना आए, लेकिन इन्हें खाने की सलाह डॉक्टर भी देते हैं, क्योंकि इसमें जरूरी मिनरल्स, फाइबर, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो सेहत को कई तरह से फायदा पहुंचाते हैं. लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अगर लौकी और करेले (Karela Or Lauki Sath Me Khane Ke Nuksan) को एक साथ खाया जाए, तो इससे क्या प्रभाव पड़ेंगे? अगर नहीं, तो यहां हम आपको इसी सवाल का जवाब देने वाले हैं.

क्या आप भी बनाते हैं मिक्स वेज?

अक्सर लोग घर में मिक्स वेज बनाकर खाना पसंद करते हैं. इसके लिए वे घर में जितनी भी सब्जियां पड़ी होती हैं, सब इसमें डाल देते हैं. हालांकि, आपको बता दें कि हेल्थ एक्सपर्ट्स लौकी और करेले को एक साथ नहीं खाने की सलाह देते हैं. आइए जानते हैं इन दोनों सब्दिजों का साथ में सेवन करने से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता हैं-

पाचन संबंधी समस्या

लौकी और करेले दोनों ही फाइबर से भरपूर होते हैं. ऐसे में ज्यादा मात्रा में फाइबर का सेवन करने से गैस, ब्लोटिंग, अपच जैसी समस्या हो सकती है. करेला कड़वा होता है, जो कुछ लोगों में एसिडिटी और पेट दर्द को भी बढ़ा सकता है.

करेला और लौकी दोनों ही ब्लड शुगर लेवल को कम करते हैं. अब, अगर आप पहले से ही डायबिटीज की दवाई ले रहे हैं, तो इसका ज्यादा सेवन नहीं करें. इससे हाइपोग्लाइसीमिया की समस्या हो सकती है.

करेला और लौकी दोनों ही ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करते हैं. आप बीपी के मरीज हैं या पहले से ही ब्लड प्रेशर की दवा लेते हैं, तो इसका ज्यादा सेवन न करें. इससे चक्कर, कमजोरी आना, बेहोशी जैसी समस्या भी हो सकती है.

लौकी और करेले खाना कई बार शरीर में टॉक्सिक इफेक्ट भी डालता है. कड़वी लौकी और करेले का एक साथ सेवन करना खतरनाक हो सकता है. इससे अल्सर, उल्टी, लिवर डैमेज और टॉक्सिसिटी बढ़ सकती है.

कैसे करें लौकी और करेले का सेवन? (How to consume bottle gourd and bitter gourd)

लौकी और करेले का सेवन हमेशा अलग-अलग करना चाहिए.

खासकर ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीजों को दोनों को साथ में बिल्कुल नहीं खाना चाहिए.

गर्भवती महिलाएं डॉक्टर की सलाह पर ही लौकी या करेले का सेवन करें.

इन सब से अलग खाली पेट लौकी या करेला ना खाएं, इससे एसिडिटी बढ़ सकती है. साथ ही चक्कर, उल्टी, पेट दर्द और कमजोरी का एहसास भी परेशान कर सकता है.

