Smelly Fart: बदबूदार फार्ट से छुटकारा कैसे पाएं? एक्सपर्ट ने बताया सबसे असरदार तरीका

Smelly Fart Remedy: फार्ट आना एक नेचुरल प्रक्रिया है, लेकिन कई बार ये शर्मिंदगी का कारण भी बन जाता है. खासकर फार्ट में बदबू से लोग परेशान रहते हैं. आम लोगों से अलग एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि बदबूदार फार्ट आपके पाचन तंत्र और गट हेल्थ से जुड़ी समस्या का संकेत हो सकता है. इसे लेकर हेल्थ कोच मैक्स लुगावरे और माइक्रोबायोलॉजिस्ट किरण कृष्णन ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इसके साथ ही उन्होंने बदबूदार फार्ट से छुटकारा पाने के कुछ आसान उपाय भी बताए हैं, आइए जानते हैं इनके बारे में-

क्यों आते हैं बदबूदार फार्ट?

एक्सपर्ट्स के अनुसार, फार्ट में बदबू मुख्य रूप से सल्फेट-रिड्यूसिंग बैक्टीरिया के कारण आती है. ये बैक्टीरिया भोजन में मौजूद सल्फर को तोड़ते हैं और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनाते हैं. यही गैस अंडे सड़ने जैसी बदबू पैदा करती है. अगर आपके फार्ट्स बार-बार बदबूदार आते हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी गट माइक्रोबायोम यानी आंतों में रहने वाले अच्छे और बुरे बैक्टीरिया का बैलेंस बिगड़ा हुआ है.

माइक्रोबायोलॉजिस्ट का कहना है कि इस समस्या से बचने का सबसे आसान और असरदार तरीका है फाइबर का सेवन बढ़ाना. शुरुआत में हो सकता है कि ज्यादा फाइबर खाने से गैस बने, लेकिन धीरे-धीरे यह आंतों में अच्छे बैक्टीरिया की संख्या बढ़ा देता है. ये अच्छे बैक्टीरिया सल्फेट-रिड्यूसिंग बैक्टीरिया पर कंट्रोल करते हैं और गैस की बदबू कम हो जाती है.

फाइबर के लिए आप सेब, अमरूद, संतरा, केला जैसे फल खा सकते हैं.

गाजर, लौकी, पालक, ब्रोकोली जैसी सब्जियां खा सकते हैं.

ओट्स, ब्राउन राइस, जौ जैसे अनाज खा सकते हैं.

मसूर, चना, राजमा जैसी दालें और बीन्स खा सकते हैं.

अलसी के बीज, चिया सीड्स, बादाम जैसे नट्स और सीड्स खा सकते हैं.

एक्सपर्ट्स का कहना है कि हेल्दी फार्ट में ज्यादा बदबू नहीं होती. अगर फार्ट इतना बदबूदार हो कि आप खुद ही असहज महसूस करें, तो यह आपके पाचन स्वास्थ्य का अलार्म है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.