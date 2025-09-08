किडनी की सेहत अच्छी रखने के लिए क्या खाएं? जानिए किन फूड्स को जरूर बनाना चाहिए डाइट का हिस्सा

Foods For Kidney: हमारी किडनी सिर्फ शरीर से गंदगी जैसे यूरिया या एक्स्ट्रा पानी निकालने का ही काम नहीं करती बल्कि खून साफ करने, शरीर में पानी, सोडियम-पोटैशियम जैसे मिनरल्स का संतुलन बनाने, ब्लड प्रेशर नियंत्रित करने और रेड ब्लड सेल्स बनाने में भी मदद करती है. इतना सारा काम करने वाली किडनी अगर कमजोर हो जाए, तो इसका असर चुपचाप और खतरनाक तरीके से शरीर पर पड़ता है. यही वजह है कि किडनी (Kidney) को हेल्दी रखना बहुत जरूरी है. किडनी डिजीज को अक्सर "साइलेंट किलर" कहा जाता है क्योंकि इसके शुरुआती लक्षण बहुत देर से सामने आते हैं. कई बार तब तक 90% तक किडनी की क्षमता कम हो जाती है. दुनिया भर में लगभग 85 करोड़ लोग किडनी रोगों से प्रभावित हैं. ऐसे में सही खानपान ही किडनी को हेल्दी रखने का सबसे अच्छा तरीका है. आइए जानते हैं ऐसे 9 फूड्स जो किडनी रोगियों के लिए बेहद फायदेमंद हैं.

किडनी की सेहत अच्छी रखने के लिए क्या खाएं

फूलगोभी (Cabbage) पोटैशियम और फॉस्फोरस में कम होती है, लेकिन इसमें विटामिन C, फोलेट और फाइबर भरपूर होता है. इसे आलू की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं.

• दोपहर: सूप में डालें.

• रात: आलू की जगह मैश करके खाएं.

• स्नैक: लहसुन डालकर भून लें.

ये रंग बिरंगी सब्जी स्वादिष्ट होने के साथ-साथ पोटैशियम में कम और विटामिन A, C, B6 से भरपूर होती है.

• सुबह: ऑमलेट में डालें.

• दोपहर: सलाद में खाएं.

• रात: भूनकर सब्ज़ी या प्रोटीन के साथ परोसें.



बेरीज

बेरीज एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होती हैं और सूजन कम करने में मदद करती हैं. क्रैनबेरी पेशाब की नली के इंफेक्शन से भी बचाती है.

• सुबह: दही या ओट्स पर डालें.

• स्नैक: सीधे खाएं या पानी में डालें.

• डेज़र्ट: लो-फैट चीज के साथ खाएं.

प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत जिसमें फॉस्फोरस बहुत कम होता है. किडनी पर बोझ नहीं डालता.

• सुबह: एग व्हाइट ऑमलेट बनाएं.

• दोपहर: फ्रिटाटा में डालें.

• स्नैक: बेरीज़ के साथ स्मूदी बनाएं.

इसमें हेल्दी फैट्स और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं. दिल और किडनी दोनों के लिए अच्छा है.

• हर मील में: सलाद, सूप, सब्जी या मैश फूलगोभी में डालें.

ये स्वाद बढ़ाने के साथ साथ नमक की जरूरत कम कर देते हैं. साथ ही ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं.

• सुबह: सब्ज़ियों के साथ सॉटे करें.

• दोपहर/रात: सूप, स्टर-फ्राई और करी में डालें.

अरुगुला जैसी हरी पत्तियां किडनी के लिए सुरक्षित हैं. इनमें विटामिन K, कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं.

• दोपहर: सलाद में डालें.

• रात: ग्रिल्ड प्रोटीन के साथ खाएं.



अन्य ड्राई फ्रूट्स की तुलना में इसमें पोटैशियम और फॉस्फोरस कम होता है. हेल्दी फैट्स और मिनरल्स से भरपूर.

• स्नैक: दलिया या सलाद पर डालें.

• लंच/डिनर: थोड़ी मात्रा में ग्रेन बाउल्स पर डालें.

किडनी रोगियों को सोडियम, पोटैशियम और फॉस्फोरस की मात्रा नियंत्रित करनी होती है. ऊपर बताए गए फूड्स इन मिनरल्स में कम होते हैं लेकिन जरूरी पोषण, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स देते हैं. अध्ययनों से भी पता चला है कि मेडिटेरेनियन और DASH डाइट किडनी रोग की प्रगति को धीमा करती हैं और हार्ट डिज़ीज़ का खतरा घटाती हैं.

• ज्यादा नमक वाली चीजें: अचार, चिप्स, प्रोसेस्ड मीट

• ज्यादा पोटैशियम वाली चीजें: केला, आलू, टमाटर, पालक

• ज्यादा फॉस्फोरस वाली चीजें: डेयरी, कोला, चॉकलेट

• रेड मीट और ऑर्गन मीट

किडनी रोगियों को पानी संतुलित मात्रा में पीना चाहिए. ज्यादा पानी किडनी पर बोझ डालता है और कम पानी शरीर में टॉक्सिन बढ़ाता है. डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही पानी पिएं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.