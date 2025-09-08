दही में मिलाकर खा लिए ये बीज तो ब्लड शुगर मैनेज करने में मिलेगी मदद, जानिए सेहत को मिलने वाले सारे फायदे

Healthy Foods: पाचन से लेकर हड्डियों तक को दही से फायदे मिलते हैं. इसे खाने पर शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी भी बढ़ती है सो अलग. दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं, यह कैल्शियम और फॉस्फोरस का अच्छा स्त्रोत है और दही (Curd) में प्रोटीन के साथ ही विटामिन बी12, पौटेशियम और मैग्नीशियम भी पाए जाते हैं. लेकिन दही को सादा खाने के बजाय इनमें अलसी के बीज डालकर खाए जाएं तो इसके फायदे बढ़ जाते हैं. अलसी के बीज (Flaxseeds) ओमेगा-3 फैटी एसिड्स से भरपूर होते हैं. इनमें एंटी-ऑक्सीडेंट्स की भरपूर मात्रा होती है और ये फाइबर से भरपूर होते हैं सो अलग.

दही में अलसी के बीज डालकर खाने के फायदे | Benefits Of Eating Curd With Flaxseeds

दही और अलसी के बीजों का कोंबिनेशन पेट के लिए बेहद अच्छा है. इसे खाने पर खासतौर से कब्ज से राहत मिलती है और गट हेल्थ अच्छी रहती है.

ब्लड शुगर रेग्यूलेट करने में भी दही और अलसी के बीजों के फायदे नजर आते हैं. इसमें मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिड्स और फाइबर ब्लड शुगर लेवल्स स्टेबलाइज करने में मदद करते हैं.

बढ़ता वजन कम करने के लिए भी दही और अलसी के बीज खाए जा सकते हैं. फाइबर से भरपूर इस कोंबिनेशन को खाने पर पेट लंबे समय तक भरा हुआ रहता है और बार-बार भूख नहीं लगती जिससे एक्सेस फूड इंटेक कम होता है.

हाई कॉलेस्ट्रोल कंट्रोल (High Cholesterol Control) करने के लिए ओमेगा-3 एसिड्स से भरपूर अलसी के बीज फायदेमंद हैं. इन बीजों से इंफ्लेमेशन भी कम होती है. हाई कॉलेस्ट्रोल कम करने में इन बीजों का असर नजर आता है.

स्किन और बालों को भी अलसी के बीज और दही के सेवन से फायदे मिलते हैं. इस कोंबिनेशन से स्किन हाइड्रेट होती है और त्वचा पर मॉइस्चर नजर आता है.

चेहरे पर नजर आने वाले एक्ने और पिंपल्स को कम करने में भी दही और अलसी के बीजों का असर दिखता है. इन बीजों में विटामिन ई होता है जो त्वचा को निखारता है.

अलसी के बीजों को भूनकर और पीसकर पाउडर बनाएं और उसे दही में डालकर खाएं. एक कप दही में एक चम्मच अलसी के बीजों का पाउडर डालकर खाया जा सकता है. टेस्ट बढ़ाने के लिए दही में स्ट्रॉबेरी या ड्राई फ्रूट्स भी डाले जा सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.