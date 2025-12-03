वजन कम करने का सबसे असरदार तरीका, बार-बार नहीं बढ़ेगा वजन, घटने लगेगी शरीर की एक्स्ट्रा चर्बी, फिटनेस कोच से जानिए कैसे

Weight Loss Tips: जैसे-जैसे नया साल नजदीक आ रहा है, कई लोग अपने लिए तय किए गए फिटनेस गोल को पूरा करने या 2026 के लिए एक नई लिस्ट तैयार करने में जुट गए होंगे. वजन कम करना भी किसी को गोल को पूरा करने जैसा ही है. दरअसल, आजकल के समय में अनहेल्दी लाइफस्टाइल और खराब खानपान के चलते वजन बढ़ना बहुत ही आम बात हो गई है. एक बार वजन बढ़ जाए तो इसे कम करना बहुत चुनौती भरा हो जाता है. अगर, आप कुछ महीनों या हफ्तों में वजन कम करने की योजना बना रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि यह तरीका शायद टिकाऊ नहीं होगा. फिटनेस और न्यूट्रिशन कोच राज गणपति ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में बताया कि अगर आपके पास 10 किलो से अधिक वजन कम करने का लक्ष्य है, तो आपको धीरे-धीरे आगे बढ़ना चाहिए. उन्होंने कहा, "अधिकांश लोग 3-4 महीनों में 10 किलो वजन कम नहीं कर पाते हैं.

वजन कम करने का सबसे असरदार तरीका

फिटनेस और न्यूट्रिशन कोच राज गणपति के मुताबिक, 3 महीनों में 10 किलो वजन कम करने की उम्मीद करना ऐसा है. जैसे कि एक कक्षा में 50 बच्चों में से सभी को 90% से अधिक अंक मिल सकते हैं. उन्होंने कहा, "वास्तव में, केवल 10% लोग ही ऐसा कर पाते हैं, क्योंकि इसके लिए बहुत प्रयास, अनुशासन और समझौते की आवश्यकता होती है."

कोच ने बताया कि अगर कोई 3-4 महीनों में 10 किलो वजन कम कर भी लेता है, तो भी वह अगले 6-7 महीनों में 6-8 किलो वजन वापस बढ़ा लेता है. यह चक्र बार-बार दोहराया जाता है और साल के अंत में आपने केवल 2-3 किलो वजन कम किया होगा, जो प्रभावी नहीं है. कोच ने सुझाव दिया कि धीरे-धीरे वजन कम करने का तरीका अधिक प्रभावी है. उन्होंने कहा, "मान लीजिए कि आप हर महीने 1 किलो वजन कम करने की कोशिश करते हैं. यह बहुत आसान है और अधिकांश लोग ऐसा कर सकते हैं."

कोच ने बताया कि इस तरीके से आप 6 महीनों में 6 किलो वजन कम कर सकते हैं और अगले 3 महीनों में 1-2 किलो वजन कम कर सकते हैं. इस तरह आप 12 महीनों में 7-8 किलो वजन कम कर सकते हैं, जो बहुत अधिक है. वजन कम करने का सबसे तेज तरीका है धीरे-धीरे आगे बढ़ना. आप अपने वजन को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आपको अपने प्रयासों, उम्मीदों और भावनाओं को नियंत्रित करना होगा. अपने खानपान का ध्यान रखें और डेली रूटीन को फॉलो करते रहें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.