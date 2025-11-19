Quinoa Side Effects: क्या क्विनोआ खाने से कब्ज हो सकती है? पेट की गैस से कैसे पाएं छुटकारा, पोषण विशेषज्ञ से जानिए

Quinoa Benefits And Side Effects: क्विनोआ एक सुपरफूड है, जो अपने हाई प्रोटीन, फाइबर और पोषक तत्वों के लिए जाना जाता है. यह एक ग्लूटेन फ्री अनाज है, जो वजन कम करने और खाने को बनाने के लिए बहुत ही सही है. क्विनोआ को आजकल हर कोई अपने सलाद या नाश्ते में शामिल करता है, लेकिन क्या क्विनोआ खाने से पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं. आहार विशेषज्ञ डॉ. अर्चना बत्रा के मुताबिक, क्विनोआ यह जल्दी पक जाता है, स्वाद में हल्का होता है और मीठे और नमकीन, दोनों तरह के व्यंजनों के साथ अच्छी तरह से मेल खाता है. एक्सपर्ट के मुताबिक, क्विनोआ पेट की हेल्थ के लिए अच्छा तो है, लेकिन कुछ लोगों को इसे खाने के बाद पेट फूलना, गैस या कब्ज की समस्या भी हो सकती है तो ऐसा क्यों होता है और बचाव के लिए क्या किया जा सकता है.

क्विनोआ क्या है?

क्विनोआ ग्लूटेन फ्री अनाज है, लेकिन तकनीकी रूप से एक बीज है. इसमें खनिज, विटामिन, पॉलीफेनोल और फ्लेवोनोइड होते हैं, जो सभी अपने एंटीऑक्सीडेंट लाभों के लिए जाने जाते हैं. फूड्स पत्रिका में प्रकाशित रिसर्च के मुताबिक, क्विनोआ में फैटी एसिड, ओमेगा-6, विटामिन ई और हाई फाइबर से भरपूर होता है, जिसमें संभावित हाइपोग्लाइसेमिक लाभ भी होते हैं. इसका सेवन सेहत के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए यह पाचन से जुड़ी समस्या पैदा कर सकता है.

1 कप पके हुए क्विनोआ में कैलोरी 222, प्रोटीन 8 ग्राम, फैट 3.55 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट्स 39 ग्राम, फाइबर 5 ग्राम, विटामिन 40-50 मिलीग्राम और मिनरल्स 6.8 मिलीग्राम होते हैं.

हाई फाइबर- क्विनोआ में फाइबर की मात्रा हाई होती है, जो पाचन तंत्र को प्रभावित कर सकती है.

फाइबर का फर्मेंटेशन- फाइबर के फर्मेंटेशन से गैस बनती है, जो पाचन समस्याएं पैदा कर सकती है.

पानी की कमी- फाइबर को पचाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए पानी की कमी से पाचन समस्याएं हो सकती हैं

सैपोनिन्स- क्विनोआ में सैपोनिन्स होते हैं, जो पाचन तंत्र को प्रभावित कर सकते हैं.

क्विनोआ को पचाने के लिए पहले थोड़ी मात्रा में खाना शुरू करें और फिर मात्रा बढ़ाएं. फाइबर को पचाने के लिए पानी पिएं. सुबह क्विनोआ खाने से पाचन बेहतर होता है. क्विनोआ को धो लें ताकि सैपोनिन्स निकल जाएं. इसके अलावा क्विनोआ को सब्जियों और प्रोटीन के साथ खाने से पाचन बेहतर होता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.