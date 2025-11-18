इस 1 चीज से पेट हमेशा रहेगा साफ, पुरानी कब्ज से भी मिल जाएगा छुटकारा, स्टडी से हुए चौंकाने वाले खुलासे

Kiwi Benefits: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में खानपान से लेकर लाइफस्टाइल पूरी तरह से बदल चुका है. अनहेल्दी लाइफस्टाइल और खराब खानपान के चलते पेट से जुड़ी समस्या होना आम हो गया है. हालांकि, कई लोग सही पानी पीते है. फाइबर की मात्रा में सही खाते है. इसके बाद भी पेट फूलना या अनियमित महसूस करने की शिकायत करते हैं. अगर, आप भी पेट की समस्या से परेशान रहते है और पेट सही से साफ नहीं हो पाता तो एक फल आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है. किंग्स कॉलेज लंदन द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक, दिन में 1 से 2 कीवी खाना कुछ ऐसे आहार रणनीतियों में से एक के रूप में सामने आया है जिनके अच्छे परिणाम मिले हैं.

जानिए क्या कहती है स्टडी

किंग्स कॉलेज लंदन के अध्ययन के अनुसार, कीवी फल मल की मात्रा और पानी की मात्रा बढ़ाता है, जिससे आंतों के संकुचन को बढ़ावा मिलता है. प्रमुख लेखक डॉ. इरिनी डिमिडी के मुताबिक, कीवी का सेवन छिलके के बिना भी अच्छा होता है और इसमें फाइबर अच्छी मात्रा में होता है.

ब्रिटिश डायटेटिक एसोसिएशन (बीडीए) के दिशानिर्देशों ने 75 से अधिक क्लिनिकल परीक्षण की समीक्षा की और पाया कि कीवी फल खाने, खनिज युक्त पानी पीने और राई की रोटी से पुरानी कब्ज में सुधार हुआ.

रिसर्च के मुताबिक, कीवी में घुलनशील और अघुलनशील दोनों प्रकार के फाइबर होते हैं. घुलनशील फाइबर मल को नरम बनाता है, जबकि अघुलनशील फाइबर मल त्याग को नियमित करता है. साथ ही इसमें एक खास पाचक एंजाइम (एक्टिनिडिन) भी होता है, जो पाचन को तेज कर सकता है और सूजन को कम कर सकता है. कीवी आंत की नियमितता के लिए एक मजबूत विकल्प है.

कीवी में एक्टिनिडिन नामक एंजाइम होता है, जो प्रोटीन को पचाने में मदद करता है और पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है.

नियमित रूप से कीवी का सेवन करने से इम्यूनिटी बूस्ट होती है, क्योंकि कीवी में विटामिन सी अच्छी मात्रा में होता है, जो इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है और पाचन तंत्र को हेल्दी रखता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.