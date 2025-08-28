त्रिफला खाने के फायदे-नुकसान और सही तरीका | Benefits and Side Effects of Triphala

Benefits and Side Effects of Triphala in Hindi: आयुर्वेद में कई ऐसी हर्ब्स का जिक्र किया गया है, जो सेहत के लिए बेहद फायदेमंद मानी जाती हैं. इन्हीं हर्ब्स में से एक है त्रिफला. त्रिफला को तीन फलों से मिलकर बनाया जाता है- आंवला, हरड़ और बहेड़ा. ये तीनों ही फल अपने-अपने गुणों के लिए जाने जाते हैं. वहीं, जब इन्हें एक साथ मिलाया जाता है तो यह शरीर के लिए और असरदार बन जाते हैं. आइए एक्सपर्ट से जानते हैं त्रिफला खाने से सेहत पर कैसा असर होता है, साथ ही जानेंगे इसे खाने का सही तरीका क्या है.

त्रिफला खाने के फायदे

इसे लेकर NDTV संग हुई खास बातचीत के दौरान जीवा आयुर्वेद के निदेशक और प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान ने बताया, त्रिफला का सबसे बड़ा फायदा पेट से जुड़ा माना जाता है. जिन लोगों को रोज सुबह पेट साफ करने में दिक्कत रहती है, उनके लिए त्रिफला किसी वरदान से कम नहीं है. यह कब्ज को दूर करता है और पाचन तंत्र को दुरुस्त करता है.

आयुर्वेदाचार्य बताते हैं, आंवले में विटामिन C भरपूर मात्रा में होता है. यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और त्वचा व बालों को भी स्वस्थ रखता है.

हरड़ शरीर से गंदगी और विषैले तत्व बाहर निकालने में मदद करती है.

वहीं, बहेड़ा गले और सांस की दिक्कतों में फायदेमंद है.

डॉक्टर चौहान बताते हैं, लंबे समय तक इसका सेवन करने से आंखें स्वस्थ रहती हैं. इसके अलावा त्रिफला शरीर को हल्का, साफ और ऊर्जावान बनाए रखने में भी मदद करता है.

आयुर्वेदिक डॉक्टर बताते हैं, हर चीज का सेवन एक सीमित मात्रा में ही करना सही होता है. ठीक इसी तरह त्रिफला को भी सीमित मात्रा में लेना चाहिए. जरूरत से अधिक सेवन दस्त, कमजोरी और पानी की कमी (डिहाइड्रेशन) जैसी समस्याएं पैदा कर सकता है.

इसके अलावा गर्भवती महिलाएं, छोटे बच्चे और बहुत कमजोर स्वास्थ्य वाले लोग इसे बिना वैद्य या डॉक्टर की सलाह के न लें.

इस सवाल को लेकर आयुर्वेदाचार्य बताते हैं, त्रिफला पाउडर के रूप में आसानी से उपलब्ध होता है. बेहतर नतीजों के लिए-

आधे से एक चम्मच पाउडर गुनगुने पानी के साथ रात को सोने से पहले लें.

अगर कब्ज की समस्या है तो रात को लेना बेहतर है.

वहीं, शरीर की सफाई और ताजगी के लिए इसे सुबह खाली पेट भी लिया जा सकता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.