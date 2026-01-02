Fridge Maintenance Tips: घर में फ्रिज का इस्तेमाल रोजाना होता है और साफ सफाई को लेकर लोग तरह तरह के तरीके अपनाते हैं. अक्सर देखा जाता है कि फ्रिज की शेल्फ को गंदा होने से बचाने के लिए लोग उसके ऊपर पेपर या फिर प्लास्टिक की मैट बिछा देते हैं. लोगों को लगता है कि इससे फ्रिज साफ रहेगा और बार बार धोने की झंझट नहीं होगी. लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने इस आदत पर सवाल खड़े कर दिए हैं. वीडियो में बताया गया है कि फ्रिज में प्लास्टिक मैट बिछाना जितना आसान लगता है, उतना ही नुकसानदायक भी हो सकता है. ये आदत फ्रिज की कूलिंग, खाने की क्वालिटी और बिजली खर्च तीनों पर असर डाल सकती है. यही वजह है कि ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और हजारों लोग इसे काफी जानकारी देने वाला बता रहे हैं.

उत्‍तर प्रदेश के इस शहर के पत‍ि हैं नंबर वन, घर के कामों में सबसे ज्‍यादा करते हैं पत्नी की मदद

वायरल वीडियो में क्या बताया गया (What The Viral Video Says)

इंस्टाग्राम पर arman.technician नाम के पेज से शेयर किए गए इस वीडियो में फ्रिज के अंदर बिछी प्लास्टिक मैट्स दिखाई गई हैं. वीडियो में एक शख्स साफ तौर पर कहता है कि फ्रिज में इस तरह की मैट नहीं बिछानी चाहिए. उसका कहना है कि फ्रिज की शेल्फ कांच की होती है ताकि ठंडक आसानी से पूरे फ्रिज में फैल सके. लेकिन जब कांच के ऊपर प्लास्टिक या रबर की मैट रख दी जाती है तो ठंडी हवा का रास्ता रुक जाता है. इससे कूलिंग बराबर नहीं हो पाती.

फ्रिज की कूलिंग पर असर (Effect On Fridge Cooling)

फ्रिज का पूरा सिस्टम एयर फ्लो पर आधारित होता है. जब मैट बिछाई जाती है तो ठंडी हवा नीचे और आसपास सही तरीके से नहीं पहुंच पाती. नतीजा ये होता है कि कुछ जगह खाना ज्यादा ठंडा रहता है और कुछ जगह सही तरह से ठंडा ही नहीं हो पाता. इससे फ्रिज को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और कंप्रेसर पर एक्स्ट्रा लोड पड़ता है.

Photo Credit: Pexels

बैक्टीरिया और फंगस का खतरा (Risk Of Bacteria And Fungus)

प्लास्टिक मैट के नीचे नमी फंस जाती है. ये नमी बैक्टीरिया और फंगस के पनपने के लिए सही माहौल बनाती है. धीरे धीरे फ्रिज से बदबू आने लगती है और खाना जल्दी खराब होने लगता है. कई बार ये बैक्टीरिया खाने के जरिए शरीर में पहुंच सकते हैं, जो सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं.

केमिकल निकलने की आशंका (Chemical Release Risk)

सस्ती प्लास्टिक मैट ठंड और नमी के संपर्क में आने पर हानिकारक केमिकल छोड़ सकती हैं. ये केमिकल खाने को दूषित कर सकते हैं. इसके साथ ही प्लास्टिक की बदबू भी फ्रिज में फैलने लगती है, जिससे खाने का स्वाद और क्वालिटी दोनों खराब हो जाती है.

सफाई आसान नहीं बल्कि मुश्किल (Cleaning Becomes Difficult)

लोग सोचते हैं कि मैट बिछाने से सफाई आसान हो जाएगी. लेकिन हकीकत ये है कि मैट के नीचे गंदगी जमा होती रहती है. बार बार मैट निकालकर धोनी पड़ती है और कई बार पूरी शेल्फ भी साफ करनी पड़ती है. यानी मेहनत कम होने की जगह और ज्यादा बढ़ जाती है.

सही तरीका क्या है (Right Way To Maintain Fridge)

फ्रिज को साफ और सही रखने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि कांच की शेल्फ को बिना किसी मैट के इस्तेमाल किया जाए. कुछ गिर जाए तो तुरंत साफ करें और फ्रिज को जरूरत से ज्यादा न भरें. नियमित सफाई और सही इस्तेमाल से फ्रिज लंबे समय तक सही हालत में रहता है.