बादाम, अखरोट, काजू, पिस्ता...कौन सा ड्राई फ्रूट खाने से चेहरे पर ग्लो आता है?

Which nuts are good for glowing skin: चेहरे पर नेचुरल ग्लो पाना सभी चाहते हैं. इसके लिए अक्सर लोग महंगे प्रोडक्ट्स या ट्रीटमेंट्स आजमाते हैं. लेकिन अगर आप रोज अपनी डाइट में सही चीजें शामिल करें, तो आपकी स्किन अपने-आप हेल्दी, ग्लोइंग और यूथफुल दिखने लगती है. खासकर कुछ ड्राई फ्रूट्स का सेवन स्किन को अंदर से हेल्दी बनाता है, जिससे त्वचा पर बाहर से भी चमक नजर आती है. बोर्ड-सर्टिफाइड कॉस्मेटोलॉजिस्ट निधि ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर 5 ऐसे ही ड्राई फ्रूट्स के बारे में बताया है. आइए एक्सपर्ट से जानते हैं, कौन सा ड्राई फ्रूट आपकी स्किन पर कैसा असर डालता है-
नंबर 1- बादाम (Almonds For Skin)
कॉस्मेटोलॉजिस्ट बताती हैं, अगर आप रोज 4–5 बादाम खाते हैं, तो आपकी त्वचा ज्यादा ब्राइट, स्मूद और क्लियर दिख सकती है. बादाम में विटामिन E की अच्छी मात्रा पाई जाती है, ये खास विटामिन स्किन को अंदर से पोषण देता है. इससे स्किन की ड्राइनेस कम होती है, साथ ही कुछ हद तक पिगमेंटेशन घटाने में भी मदद मिल सकती है.नंबर 2- अखरोट (Walnuts For Skin)
अखरोट में ओमेगा-3 फैटी एसिड की अच्छी मात्रा होती है. यह स्किन की इलास्टिसिटी बढ़ाता है और कोलेजन को सपोर्ट करता है, जिससे त्वचा टाइट और यंग दिखती है. जो लोग अपनी स्किन पर उम्र के निशान कम करना चाहते हैं, उनके लिए अखरोट बहुत फायदेमंद हो सकते हैं.नंबर 3- काजू (Cashews For Skin)
काजू में कॉपर मौजूद होता है, जो स्किन के टेक्सचर को सुधारता है और उसे नेचुरली सॉफ्ट बनाता है. ऐसे में सॉफ्ट स्किन के लिए आप थोड़ी मात्रा में काजू खा सकते हैं.नंबर 4- हेजलनट्स (Hazelnuts For Skin)
हेजलनट्स एंटीऑक्सिडेंट्स से भरपूर होते हैं. यह स्किन में कोलेजन उत्पादन को बढ़ावा देते हैं, जिससे त्वचा ज्यादा प्लंप, हेल्दी और ग्लोइंग दिखती है.नंबर 5- ब्राजील नट्स (Brazil nut For Skin)
ब्राजील नट्स में सिलेनियम की अच्छी मात्रा होती है, जो स्किन को डिटॉक्स करने में मदद करता है. यह शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने की प्रक्रिया को तेज करता है, जिससे स्किन पर नेचुरल ग्लो आने लगता है. ऐसे में डिटॉक्स ग्लो के लिए आप ब्राजील नट्स खा सकते हैं.नंबर 6- पिस्ता (Pistachios For Skin)
पिस्ता में विटामिन B6 मिलता है, जो स्किन के ऑयल प्रोडक्शन को बैलेंस करता है और एक्ने को कम करने में मदद कर सकता है. इसे खाने से स्किन ज्यादा क्लियर दिखाई देती है.
ऐसे में अगर आप भी अपनी स्किन को नेचुरली ग्लोइंग बनाना चाहते हैं, तो रोज अपनी डाइट में थोड़ी मात्रा में ड्राई फ्रूट जरूर शामिल करें.
अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.
