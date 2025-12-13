Improve Sleeping Quality: आजकल अनहेल्दी लाइफस्टाइल और खराब खानपान का सीधा असर नींद की क्वालिटी पर पड़ता है. नींद पूरी नहीं होने से न सिर्फ शरीर पर असर पड़ता है, बल्कि कई बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है. नींद की कमी से तनाव बढ़ने के साथ-साथ कई गंभीर समस्या हो सकती है. हेल्थ एक्सर्ट से लेकर डॉक्टर तक सभी रोजाना कम से कम 8 से 9 घंटे नींद लेने की सलाह देते हैं. हालांकि, हम जो खाते हैं उससे भी नींद पर असर पड़ता है. ऐसे कुछ चीजों को खाने में शामिल करने से नींद की क्वालिटी अच्छी हो सकती है. चलिए आपको बताते हैं नींद की कमी से क्या होता है? अच्छी नींद के लिए क्या खाना चाहिए?

नींद की कमी से क्या होता है?

नींद की कमी से थकान, चिड़चिड़ापन, एकाग्रता में कमी, याददाश्त कमजोर होना और निर्णय लेने में कठिनाई होती है. इसके अलावा नींद सही से नहीं होने पर शुगर, मोटापा, ब्लड प्रेशर और हार्ट पर असर पड़ सकता है.

नींद की क्वालिटी को सुधारने के लिए बादाम सेवन करने शुरू करें. बादाम मैग्नीशियम का एक अच्छा स्रोत है, मांसपेशियों को आराम देने और नींद को बढ़ावा देने में मदद करता है. बादाम में मेलाटोनिन भी होता है, एक हार्मोन जो नींद जागने के चक्र को कंट्रोल करता है.

कद्दू के बीज में ट्रिप्टोफैन नामक अमीनो एसिड होता है, जिसे शरीर सेरोटोनिन और मेलाटोनिन में बदल देता है, ये दोनों ही नींद के लिए महत्वपूर्ण हैं. नींद की क्वालिटी को सुधारने के लिए खाने में पम्पकिन सीड्स शामिल करें. ये जिंक का भी एक अच्छा स्रोत है, जो शरीर को ट्रिप्टोफैन को सेरोटोनिन में बदलने में मदद करता है.

नींद को अच्छा बनाने के लिए हल्दी वाला दूध बहुत फायदेमंद हो सकता है. हल्दी में करक्यूमिन नामक मिश्रण होता है, जिसमें सूजन-रोधी और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं. यह तनाव कम करने में मदद कर सकता है. वहीं, दूध में ट्रिप्टोफैन और कैल्शियम होता है, जो आरामदायक नींद में सहायता करता है.

