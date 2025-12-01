सिर में जुएं हो जाएं तो क्या करना चाहिए? डॉक्टर हंसाजी ने बताए 3 घरेलू नुस्खे, दूर हो जाएगी समस्या

- सिर में जूं (Lice) होने से लोगों को काफी परेशानियां होने लगती हैं.
Home Remedies to Get Rid from Lice: सिर में जूं (Lice) होने से लोगों को काफी परेशानियां होने लगती हैं. आजकल बच्चों में जुओं की समस्या काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है. इससे इरिटेशन तो होती ही है साथ में बालों और स्कैल्प की हेल्थ पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है. इससे छुटकारा पाने के लिए लोग बाजार में मिलने वाले प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनसे कभी-कभार लॉन्ग टर्म रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है. ऐसे में कुछ प्राकृतिक उपाय ही बहुत ज्यादा कारगर साबित होते हैं. आज हम आपको कुछ ऐसे 3 घरेलू नुस्खे (Home Remedies for Lice) बताने जा रहे हैं जिनकी मदद से आप बालों से जूं को हटा सकते हैं. साथ ही इन उपायों से बाल हेल्दी और मजबूत भी बनेंगे. यह जानकारी प्रसिद्ध योग गुरु और लेखक हंसाजी योगेन्द्र ने अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो शेयर कर दी है.
1. नीम के पत्तों से हेयर रिन्स (Neem Water Hair Rinse)
नीम के पत्तों में एंटीपैरासिटिक गुण होते हैं जो जूं को हटाने में मदद करते हैं. इस घरेलू नुस्खे के लिए आप नीम के पत्तों को पानी में उबाल लें. इसके बाद जब पानी ठंडा हो जाए तो इससे अपने बालों को धो लें. नीम बालों से जुओं को निकालने में मदद करता है साथ में बालों के लिए फायदेमंद होता है.2. लहसुन और नींबू का हेयर पैक (Ginger and Lemon Hairpack)
लहसुन जूं के खिलाफ लड़ने में काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. इस घरेलू उपाय के लिए आप कुछ लहसुन की कलियों को क्रश कर इसमें नींबू का रस मिला दें. अब इस पेस्ट को स्कैल्प पर लगाएं और 30 मिनट बाद बाल धो लें. डॉक्टर हंसा जी बताती हैं कि लहसुन में प्राकृतिक कीटनाशक गुण होते हैं जो जूं को खत्म करने में मददगार होते हैं.3. कंडीशनिंग और कॉम्बिंग (Conditioning and Combing)
डॉक्टर हंसाजी बताती हैं कि ये एक टेक्निक है जिसमें जूं और उनके अंडे फिजिकली निकाल दिए जाते हैं. इसके लिए आप सबसे पहले अपने बालों को गीला कर कंडीशनर लगा लें. इसके बाद एक बारीक कंघा लेकर सिर से लेकर बालों के अंत तक उसे फिराएं. इससे जूं और अंडे बालों से साफ हो सकते हैं.इन बातों का रखें ध्यान
- जूं से बचने के लिए बालों और स्कैल्प को नियमित रूप से शैंपू और कंडीशनर से धोना चाहिए.
- अपनी कंघी और हेयर एसेसरीज को किसी दूसरे के साथ शेयर न करें.
- कंघा, बेडशीट, तकिया जैसी जूं ग्रस्त चीजों को हमेशा साफ करके ही इस्तेमाल करना चाहिए.
अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.
