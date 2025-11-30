मेथी दाने के साथ 3 चीजें मिलाकर घर पर बनाएं शैंपू, लंबे-काले होंगे बाल, हेयरफॉल होगा कम

Methi Dana Shampoo: खराब लाइफस्टाइल, गलत खानपान, बढ़ते पॉल्यूशन और अन्य कारणों की वजह से लगातार लोगों में बालों से जुड़ी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं. कई लोगों का कम उम्र में ही हेयरफॉल शुरू हो जाता है तो कुछ लोग अपने सफेद बालों को लेकर परेशान रहते हैं. इन तरह-तरह की समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए लोग बाजार में आने वाले शैंपू-सिरम का इस्तेमाल करते हैं लेकिन कैमिकल युक्त होने के कारण समस्या कम होने की जगह और भी ज्यादा बढ़ जाती है. ऐसे में कुछ घरेलू नुस्खे ही बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होते हैं. आज हम आपको मेथी दानों से घर ही नेचुरल शैंपू बनाने का तरीका बताने जा रहे हैं जिससे आपके बाल काले और लंबे तो होंगे ही साथ में हेयरफॉल भी कम हो जाएगा. ये जानकारी कंटेंट क्रिएटर राबिया खान ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर वीडियो शेयर कर दी है.
मेथी दाने से शैंप बनाने के लिए सामग्री
- 1 कप मेथी दाने
- पानी
- 3 चम्मच अलसी के बीज
- 1 कप शैंपू बेस
इस होममेड शैंपू को बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है. इसके लिए आप 1 कप मेथी दाने को एक रात भिगोकर रखें. फिर अगले दिन इसमें और पानी डालकर इसको उबाल लें. 8 से 10 मिनट तक उबालने के बाद इसका पानी छान लें. अब इस पानी में 3 चम्मच अलसी के बीज डालें और 7-8 मिनट तक उबाल लें. फिर इस मिश्रण को छानकर इसमें 1 कप शैंपू बेस मिला दें. इस पूरे पेस्ट को अच्छे से मिक्स कर लें और आपका होममेड शैंपू बनकर तैयार हो जाएगा.कैसे करें इस्तेमाल?
इस शैंपू को आपको रेगुलर शैंपू की तरह ही इस्तेमाल करना है. कंटेंट क्रिएटर राबिया के मुताबिक इससे 3-4 गुना बालों की ग्रोथ बूस्ट होती है. साथ ही हेयरफॉल को कम करने के लिए भी ये शैंपू बहुत लाभदायक माना जाता है.बालों के लिए मेथी दाने के फायदे
मेथी दानों में मौजूद प्रोटीन और निकोटिनिक एसिड बालों की जड़ों को मजबूत करने का काम करते हैं. इसके अलावा डैंड्रफ को कम करने के लिए भी मेथी दाना बहुत मददगार साबित होता है. साथ ही रूखे-बेजान बालों को हेल्दी बनाने के लिए भी मेथी दाना बहुत फायदेमंद होता है.
अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.
