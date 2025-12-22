कचरे में फेंके जाने वाले संतरे के छिलकों से यूं करें काली कढ़ाई की सफाई, नई जैसी चमक देख हर कोई पूछेगा राज

Orange Peel Cleaning Hacks: किचन की खूबसूरती बनाए रखने के लिए नियमित रूप से साफ-सफाई करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है. सेहत के नजरिए से भी देखा जाए तो रोज सफाई होना बेहद महत्वपूर्ण है. हमारी रसोई में कुछ बर्तन ऐसे होते हैं जिनका रोज इस्तेमाल होता है और इन्हें नियमित रूप से साफ करने के बाद भी इनपर काली और चिकनी परत जम जाती है. इन्हीं बर्तनों में से एक है- कढ़ाई. सब्जी-दाल बनानी हो या फिर पूरियां तलनी हों कढ़ाई का इस्तेमाल अधिकतर घरों में रोज ही किया जाता है. इसी कारण से बर्तन पर काली परत जम जाती है, जिसे हटाना काफी मुश्किल हो जाता है. इसके लिए कई लोग बाजार से महंगे-महंगे केमिकल भी लाते हैं लेकिन फिर भी मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिलता है. ऐसे में कुछ घरेलू नुस्खे ही सबसे ज्यादा कारगर साबित हो सकते हैं. इसी कड़ी में आज हम आपको संतरे के छिलके के ऐसे देसी नुस्खे बताने जा रहे हैं जिन्हें आप कढ़ाई को मिनटों में नए जैसा चमका सकते है. साथ ही इसमें आपको किसी केमिकल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और लोग भी आपसे इसका राज पूछने लगेंगे.

1. उबालकर करें साफ

कचरे में फेंके जाने वाले संतरे के छिलके कढ़ाई ही को साफ करने में काफी ज्यादा कारगर साबित हो सकते हैं. इसके लिए आप जली या काली परत वाली कढ़ाई में पानी डालें. अब इसमें 5-6 संतरे के छिलके के टुकड़े और नमक या बेकिंग सोडा डाल दें. इसके बाद इस मिश्रण को कढ़ाई में 15 से 20 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकाएं. फिर ठंडा होने के बाद एक स्क्रबर लें और रगड़ते हुए साफ करें. इससे जमे हुए काले और चिकनाई के दाग आसानी से हट जाएंगे.

कढ़ाई के कालेपन को हटाने के लिए आप संतरे के छिलके लें और सफेद हिस्से पर नमक डाल दें. अब इसको स्क्रबर की तरह इस्तेमाल करते हुए कढ़ाई को अच्छे से रगड़कर साफ करें. 10 से 15 मिनट बाद गर्म पानी और डिशवॉश लिक्विड की मदद से कढ़ाई को साफ कर लें और पोंछ दें. इससे नई जैसी चमक वापिस से लौट सकती है.

कढ़ाई की पुरानी से पुरानी चिकनाई और कालापन हटाने के लिए आप सिरके के साथ संतरे के छिलके को इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए आप कढ़ाई में पहले पानी डालें और फिर उसमें सिरका, संतरे के छिलके के टुकड़े मिला दें. अब 10 से 15 मिनट अच्छे से उबालने के बाद कढ़ाई को रगड़कर साफ कर लें. इससे जमी हुई गंदगी की परत फूल जाएगी और आसानी से साफ हो जाएगी.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.