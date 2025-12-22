आपकी इन 4 आदतों के कारण घर में घुसते हैं कीड़े-मकौड़े और चूहे, आज से ही सुधार लें

How to Get Rid of Insects: घर में चूहे, छिपकली और कीड़े-मकोड़े होना काफी ज्यादा आम बात है. लेकिन अगर इनकी संख्या बढ़ जाए तो कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है. ये न केवल घर की चीजों को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी खतरा बन सकते हैं. चूहे कपड़े, किताबें और खाने-पीने की चीजों को खराब कर देते हैं, जबकि छिपकलियां और कीड़े-मकोड़े घर की सफाई और स्वच्छता पर असर डालती हैं. ऐसे में इनसे छुटकारा पाना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है. क्या आप जानते हैं आपकी ही कुछ गलतियां इन कीड़े-मकोड़ों, चूहे-छिपकलियों को घर में आने का न्योता देती हैं. अगर समय रहते इन आदतों को सुधार लिया जाए तो आप इनसे छुटकारा पा सकते हैं. आइए जानते हैं, ऐसी आदतों के बारे में...

1. कूड़े को घर से बाहर न निकालना

कुछ लोगों की आदत होती है कि वे घर की साफ-सफाई तो करते हैं लेकिन कूड़े को बहुत समय तक घर से बाहर नहीं निकालते हैं. इससे घर में गंदगी फैलती है और चूहे, छिपकलियां, कीड़े-मकोड़ों को रहने की जगह मिल जाती है. परिणामस्वरूप धीरे-धीरे ये जीव घर में बढ़ने लगते हैं और घर की चीजों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं. ऐसे में आप घर में समय-समय पर सफाई कर कूड़ा-कचरा बाहर निकालते रहें.

कीड़े-मकोड़ों को अधिकतर नमी वाली जगह काफी ज्यादा आकर्षित करती हैं. खासतौर से बाथरूम का गीला फर्श, टपकते नल और पानी जमा होने वाले कोने इनकी पसंदीदा जगह बन जाती हैं. अगर इन जगहों की सफाई न की जाए तो ये कीड़े तेजी से बढ़ने लगते हैं और घर में संक्रमण का खतरा बढ़ा देते हैं. ऐसे में आप बाथरूम को हमेशा सूखा रखने की आदत डालें और नलों की लीकेज को भी तुरंत ठीक करवा दें.

रात को कई लोग खाना खाने के बाद गंदे बर्तनों को सिंक में ही रखा छोड़ देते हैं. ऐसा करने से इन बर्तनों में बचा हुआ खाना और चिकनाई चींटियों, कॉकरोचों को आकर्षित करती है. धीरे-धीरे ये कीड़े रसोई में फैलने लगते हैं जिससे सेहत को भी नुकसान पहुंचने का खतरा बढ़ जाता है. इससे बचने के लिए आप रात को खाना खाने के बाद बर्तनों को धो दें और सिंक को भी अच्छी तरह साफ कर दें.

कई लोग अपने पालतू जानवरों के बचे हुए खाने को लंबे समय तक एक ही जगह पर छोड़ देते हैं, जिससे वहां गंदगी फैलती है और कीड़े-मकोड़े जमा होना शुरू हो जाते हैं. इससे घर की स्वच्छता तो प्रभावित होती ही है साथ ही पालतू जानवरों के स्वास्थ्य के लिए भी यह हानिकारक हो जाता है. ऐसे में आप अपने पालतू जानवरों के रहने वाले स्थान और खाने के बर्तनों को नियमित रूप से साफ करते रहें.

