मुर्शिदाबाद में फिर से पटरी पर लौट रही जिंदगी, 10 दिन बाद खुले स्कूल; जानें क्या कह रहे लोग

वक्फ कानून को लेकर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई, उसकी वजह से स्थानीय लोगों की जिंदगी का ठहर गई थी. हालांकि अब फिर से लोगों की जिंदगी पटरी पर आ रही है. नतीजतन लोग फिर से अपने काम पर वापस लौट रहे हैं. इसके साथ ही हिंसा प्रभावित इलाकों में दुकाने भी खुलने का सिलसिला शुरू हो चुका है. यहां अब बच्चों के स्कूल भी 10 दिन बाद स्कूल खुल गए हैं. 11 अप्रैल को हुई हिंसा के कारण स्कूल बंद कर दिए गए थे.

#WATCH | Murshidabad, West Bengal | Everyday life gradually resumes amid tight security in Murshidabad after violence erupted in various areas during the protests against the Waqf (Amendment) Act on April 11 pic.twitter.com/pgtIrkOUW6

इस बीच एक शख्स ने कहा कि धुलियान में अब स्थिति बेहतर है. अब कोई समस्या नहीं है. पहले कभी यहां ऐसी घटना नहीं हुई. मुर्शिदाबाद के ही एक अन्य शख्स देव कुमार साहा ने कहा कि आज 10 दिनों के बाद स्कूल खुल गए हैं... हिंसा के कारण छात्रों के लिए स्कूल और ट्यूशन बंद कर दिए गए थे. इससे उनकी पढ़ाई पर बहुत असर पड़ने वाला है.

#WATCH | Murshidabad, West Bengal: A local says "Schools have reopened here after 10 days. Due to the violence on 11th April, schools were closed. The situation in Dhuliyan is better now. There are no problems now. Such an incident never took place here in the past..." https://t.co/rqqvPcb9yd pic.twitter.com/DdhiUamQFl