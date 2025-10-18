विज्ञापन
दार्जिलिंग में बीजेपी सांसद के काफिले पर हुआ हमला, ममता सरकार पर साधा निशाना

बीजेपी के सांसद ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में आपदा के समय बीजेपी कार्यकर्ता, विधायक और सांसद जनता की सेवा में लगे हैं, लेकिन ममता सरकार को यह पसंद नहीं है.

दार्जिलिंग में बीजेपी सांसद के काफिले पर हुआ हमला, ममता सरकार पर साधा निशाना
  • दार्जिलिंग से बीजेपी सांसद राजू बिस्ता के काफिले पर सुखिया पोखरी के पास असामाजिक तत्वों ने पथराव किया था
  • सांसद राजू बिस्ता प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र से लौट रहे थे और राहत कार्यों में लगे थे
  • पथराव में गाड़ी के कांच टूट गए, लेकिन किसी को चोट नहीं आई, जिससे घटना गंभीर बनी रही
दार्जिलिंग:

दार्जिलिंग से बीजेपी सांसद राजू बिस्ता के काफिले पर शनिवार शाम सुखिया पोखरी के पास मासधुरा इलाके में हमला हुआ. यह घटना उस समय हुई जब वे प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र से लौट रहे थे. राजू बिस्ता ने बताया कि वे नेपाल सीमा से सटे भारत के अंतिम गांव में राहत कार्यों के लिए गए थे, जहां पहुंचने में दार्जिलिंग से तीन घंटे लगते हैं और चार किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है.

बीजेपी सांसद ने क्या कुछ बताया

राजू बिस्ता ने अपने काफिले पर हुए हमले की कहानी बताते हुए कहा कि जब मैं रात करीब 7 बजे सुखिया पोखरी पहुंचा और आगे बढ़ा, तभी बीच रास्ते में असामाजिक तत्वों ने मेरी गाड़ी पर पथराव किया. पत्थर मेरी पिछली गाड़ी पर लगे, हालांकि इस दौरान गनीमत रही कि किसी को चोट नहीं आई.” उन्होंने बताया कि गाड़ी के कांच टूट गए और यह घटना ममता बनर्जी सरकार की हताशा को दर्शाती है.

ममता और बंगाल सरकार को घेरा

बीजेपी के सांसद ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में आपदा के समय बीजेपी कार्यकर्ता, विधायक और सांसद जनता की सेवा में लगे हैं, लेकिन ममता सरकार को यह पसंद नहीं है. इसके साथ ही  उन्होंने कहा, “बंगाल में हिंसा आम बात हो चुकी है. विधायकों और सांसदों पर हमले साजिश का हिस्सा हैं और इसके पीछे टॉप लीडर्स से निर्देश मिले हैं.” राजू बिस्ता ने इस घटना की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई है और जांच की मांग की है.

यह हमला बर्दाश्त नहीं होगा

बीजेपी सांसद राजू बिस्ता ने कहा, “असामाजिक तत्व समाज को खराब करें, यह बर्दाश्त नहीं होगा. बंगाल में जनता को परिवर्तन चाहिए और बीजेपी इसके लिए प्रतिबद्ध है. राज्य में जो भी हमला, रेप या भ्रष्टाचार होता है, उसके लिए ममता बनर्जी और उनकी सरकार जिम्मेदार है.”

