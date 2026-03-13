झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री क्यों चलाने लगे रिक्शा? सवारी बनकर बैठीं कृषि मंत्री, जानें वजह

झारखंड विधानसभा के बाहर आज सबकी निगाहें ठहर गईं, जब राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी एक अलग ही अंदाज में नजर आए. मंत्री महोदय खुद रिक्शा चलाकर विधानसभा पहुंचे, जबकि उनकी रिक्शा पर सवारी के रूप में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की बैठी हुई थीं. देश भर में एलपीजी की किल्लत और पेट्रोलियम उत्पादों के बढ़ते दाम के खिलाफ कांग्रेस नेताओं और राज्य के मंत्रियों ने विरोध का यह अनोखा तरीका अपनाया. मंत्रियों के इस अंदाज ने न केवल राहगीरों को हैरान किया, बल्कि सदन के भीतर भी सियासी पारा गरमा दिया.

केंद्र सरकार पर तीखा हमला

विधानसभा के मुख्य द्वार पर रिक्शा रोककर मीडिया से बात करते हुए स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया. उन्होंने केंद्र की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा, "केंद्र की गलत नीतियों और विफल विदेश नीति के कारण आज देश की स्थिति दयनीय हो गई है. महंगाई और बेरोजगारी ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है, जिससे लोग बुनियादी जरूरतों के लिए भी कतारों में लगने को मजबूर हैं."

गैस सिलेंडर के साथ इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन

सिर्फ रिक्शा ही नहीं, विरोध के स्वर विधानसभा परिसर में हर तरफ सुनाई दिए. इंडिया गठबंधन के विधायकों ने हाथों में गैस सिलेंडर लेकर जमकर नारेबाजी की. विपक्षी नेताओं का सीधा आरोप है कि बढ़ती महंगाई ने आम जनता का घरेलू बजट बिगाड़ दिया है. सरकार कीमतों पर नियंत्रण पाने में पूरी तरह विफल रही है. एलपीजी और ईंधन के दाम आम आदमी की पहुंच से बाहर होते जा रहे हैं. यह प्रदर्शन न केवल सदन की कार्यवाही से पहले एक चर्चा का विषय बना, बल्कि सोशल मीडिया पर भी मंत्रियों के इस 'रिक्शा अवतार' की तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं.