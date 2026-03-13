विज्ञापन
विशेष लिंक
WAR UPDATE

झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री क्यों चलाने लगे रिक्शा? सवारी बनकर बैठीं कृषि मंत्री, जानें वजह

मंत्री महोदय खुद रिक्शा चलाकर विधानसभा पहुंचे, जबकि उनकी रिक्शा पर सवारी के रूप में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की बैठी हुई थीं.

Read Time: 2 mins
Share
झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री क्यों चलाने लगे रिक्शा? सवारी बनकर बैठीं कृषि मंत्री, जानें वजह
Jharkhand ministers arrive at assembly on rickshaw
  • झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने विरोध स्वरूप खुद रिक्शा चलाकर विधानसभा परिसर में प्रवेश किया था
  • कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की रिक्शा की सवारी के रूप में उनके साथ थीं, जो विरोध का प्रतीक बना
  • मंत्री इरफान अंसारी ने केंद्र सरकार की नीतियों और विदेश नीति की विफलता पर कड़ी आलोचना की
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
रांची:

झारखंड विधानसभा के बाहर आज सबकी निगाहें ठहर गईं, जब राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी एक अलग ही अंदाज में नजर आए. मंत्री महोदय खुद रिक्शा चलाकर विधानसभा पहुंचे, जबकि उनकी रिक्शा पर सवारी के रूप में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की बैठी हुई थीं. देश भर में एलपीजी की किल्लत और पेट्रोलियम उत्पादों के बढ़ते दाम के खिलाफ कांग्रेस नेताओं और राज्य के मंत्रियों ने विरोध का यह अनोखा तरीका अपनाया. मंत्रियों के इस अंदाज ने न केवल राहगीरों को हैरान किया, बल्कि सदन के भीतर भी सियासी पारा गरमा दिया.  

Latest and Breaking News on NDTV

केंद्र सरकार पर तीखा हमला

विधानसभा के मुख्य द्वार पर रिक्शा रोककर मीडिया से बात करते हुए स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया. उन्होंने केंद्र की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा, "केंद्र की गलत नीतियों और विफल विदेश नीति के कारण आज देश की स्थिति दयनीय हो गई है. महंगाई और बेरोजगारी ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है, जिससे लोग बुनियादी जरूरतों के लिए भी कतारों में लगने को मजबूर हैं."  

Latest and Breaking News on NDTV

गैस सिलेंडर के साथ इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन

सिर्फ रिक्शा ही नहीं, विरोध के स्वर विधानसभा परिसर में हर तरफ सुनाई दिए. इंडिया गठबंधन के विधायकों ने हाथों में गैस सिलेंडर लेकर जमकर नारेबाजी की. विपक्षी नेताओं का सीधा आरोप है कि बढ़ती महंगाई ने आम जनता का घरेलू बजट बिगाड़ दिया है. सरकार कीमतों पर नियंत्रण पाने में पूरी तरह विफल रही है. एलपीजी और ईंधन के दाम आम आदमी की पहुंच से बाहर होते जा रहे हैं. यह प्रदर्शन न केवल सदन की कार्यवाही से पहले एक चर्चा का विषय बना, बल्कि सोशल मीडिया पर भी मंत्रियों के इस 'रिक्शा अवतार' की तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Jharkhand Assembly Protest, Jharkhand Ministers Protest, Rickshaw Protest Jharkhand, Fuel Price Protest India, LPG Shortage Protest
Get App for Better Experience
Install Now