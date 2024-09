लड्डू विवाद के बीच पुलिस ने पूर्व CM जगन रेड्डी को तिरुपति मंदिर जाने से रोका, नोटिस भेज बताई वजह

आंध्र प्रदेश के पू्र्व CM जगन मोहन रेड्डी ने तिरुमाला मंदिर का दौरा कैंसिल कर दिया है. तिरुपति के लड्डू प्रसाद में एनिमल फैट पाए जाने के विवाद के बीच पूर्व CM शनिवार को मंदिर जाने वाले थे. रेड्डी ने गुरुवार को खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना दौरा रद्द होने की जानकारी दी. YSRCP प्रमुख जगन मोहन रेड्डी को बिना अनुमति तिरुपति आने के लिए मना किया गया है. पुलिस ने उनको नोटिस भेजा है. इसमें कहा गया है कि वो बिना परमिशन तिरुपति नहीं जा सकते. क्योंकि इससे तनाव बढ़ सकता है.

पूर्व सीएम की शनिवार को तिरुपति में भगवान वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में पूजा-अर्चना करने की योजना थी. पुलिस ने YSRCP नेताओं और कार्यकर्ताओं को शुक्रवार को नोटिस जारी कर कहा कि वे पुलिस अधिनियम की धारा 30 का उल्लंघन न करें. पुलिस ने सीधे पूर्व मुख्यमंत्री को भी नोटिस भेजा है. दौरा कैंसिल होने पर जगन मोहन रेड्डी ने वर्तमान CM चंद्रबाबू नायडू पर पाप करने का आरोप लगाया है.

कहीं आप भी घी की जगह जानवरों की चर्बी तो नहीं खा रहे? जानिए कैसे करेंगे फॉरिन और एनिमल फैट की पहचान

पूर्व CM ने कहा, "मुझे नहीं पता कि BJP नेतृत्व को इसकी जानकारी है या नहीं. राजनीतिक फोकस को बदलने के लिए CM चंद्रबाबू नायडू ने यह दर्शाया है कि लड्डू प्रसादम निर्माण में एनिमल फैट का इस्तेमाल हुआ. इससे तिरुमाला की पवित्रता और गौरव को लेकर सवाल उठता है, जो कतई उचित नहीं है? चंद्रबाबू नायडू लड्डू प्रसाद पर स्पष्ट रूप से झूठ बोल रहे हैं."

क्या है पूरा मामला?

चंद्रबाबू नायडू सरकार ने बीते गुरुवार को एक रिपोर्ट जारी की. इसमें दावा किया गया कि तिरुपति मंदिर में श्रद्धालुओं को बांटने के लिए जो लड्डू तैयार किए जाते हैं, उनमें इस्तेमाल हुए घी में 3 जानवरों का फैट मिला है. लड्डू बनाने के लिए बेसन, देसी घी, काजू, किशमिश, इलायची और चीनी का इस्तेमाल होता है. लेकिन रिपोर्ट दावा करती है कि लड्डू में इस्तेमाल हुए घी में फॉरिन फैट भी मिला है. लड्डुओं के लिए इस्तेमाल हुए घी में भैंस की चर्बी, फिश ऑयल और सूअर की चर्बी की मिलावट पाई गई है.

आस्था से ये कैसा खिलवाड़! तिरुपति के लड्डू में सूअर-बीफ की चर्बी, मछली का तेल! अब तक के टॉप अपडेट

#WATCH | Vijayawada: Former Andhra Pradesh CM Jagan Mohan Reddy says "...What happened during the so-called controversy on Laddus? TTD's reputation has been lowered by Chandrababu Naidu. The pride of our Laddus was diminished by Chandrababu Naidu. He intentionally planted a seed… pic.twitter.com/VHcTPT8Dni