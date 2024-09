कहीं आप भी घी की जगह जानवरों की चर्बी तो नहीं खा रहे? जानिए कैसे करेंगे फॉरिन और एनिमल फैट की पहचान

आंध्र प्रदेश के तिरुपति स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर (Tirupati Balaji Mandir) के लड्डू प्रसाद में एनिमल फैट (Animal Fat) मिलने का मामला इन दिनों चर्चा में चंद्रबाबू नायडू सरकार ने गुरुवार को एक रिपोर्ट जारी की. इसमें दावा किया गया कि तिरुपति मंदिर में श्रद्धालुओं को बांटने के लिए जो लड्डू तैयार किए जाते हैं, उनमें इस्तेमाल हुए घी में 3 जानवरों का फैट मिला है. लड्डू बनाने के लिए बेसन, देसी घी, काजू, किशमिश, इलायची और चीनी का इस्तेमाल होता है. लेकिन रिपोर्ट दावा करती है कि लड्डू में इस्तेमाल हुए घी में फॉरिन फैट भी मिला है. लड्डुओं के लिए इस्तेमाल हुए घी में भैंस की चर्बी, फिश ऑयल और सूअर की चर्बी की मिलावट पाई गई है.

तिरुपति के लड्डुओं में एनिमल फैट पाए जाने का मामला आंध्र प्रदेश से दिल्ली तक पहुंच गया है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने इस मामले में आंध्र के सीएम चंद्रबाबू नायडू से रिपोर्ट मांगी है. नड्डा ने कहा कि तिरुमाला मंदिर के प्रसाद (लड्डू) में पाई गई मिलावट की जांच कराई जाएगी.' वहीं, तिरुपति मंदिर ट्रस्ट ने प्रसाद की जांच के लिए 4 सदस्यीय कमेटी बनाई है. प्रसाद में एनिमल फैट पाए जाने के बाद लोगों की चिताएं भी बढ़ गई हैं. आपको जानकर हैरानी होगी किसी न किसी तरीके से आपकी थाली में भी एनिमल फैट आ रहा है.

मानवजाति के लिए उपहार से कम नही है “पंचगव्य”, कई बीमारियों से करता है रक्षा, फायदे अनगिनत

NDTV के एक्सप्लेनर में आइए समझते हैं तिरुपति मंदिर के प्रसाद में क्या-क्या पाया गया? क्या होता है फॉरिन फैट और एनिमल फैट? ये हमारे शरीर के लिए कितना खतरनाक? कैसे पता करेंगे आप जिस घी को शुद्ध मानकर इस्तेमाल कर रहे हैं, वो वाकई शुद्ध है या नहीं:-

तिरुपति मंदिर के प्रसाद में क्या-क्या मिला?

चंद्रबाबू नायडू सरकार ने सेंटर ऑफ एनालिसिस एंड लर्निंग इन लाइवस्टॉक एंड फूड (CALF) की रिपोर्ट शेयर की है.

रिपोर्ट में तिरुपति के प्रसाद लड्डू में इस्तेमाल होने वाली घी में कई सारे वेजिटेबल फैट और एनिमल फैट होने का दावा किया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक, लड्डुओं में सोयाबीन, सनफ्लोवर, ऑलिव, रेपसीड, लिसीड, व्हीट जर्म, मेज जर्म, कॉटन सीड, कोकोनट, पाम कर्नल, पाम ऑयल पाया गया है. इसके साथ ही इसमें बीफ टैलो, लार्ड और फिश ऑयल जैसे एनिमल फैट की मिलावट भी मिली है.

रिपोर्ट में यह भी दावा गया है कि लड्डुओं में तय अनुपात के हिसाब से चीज़ें नहीं थीं. इसे S वैल्यू कहा गया है. यानी अगर चीज़ों का S वैल्यू सही नहीं है, तो इसमें मिलावट हुई है.

Lab report of samples sent from Tirumala Tirupati Devasthanam that were sent to National Dairy Development Board in Gujarat for testing.



TDP spokesperson Anam Venkata Ramana Reddy says, "...The lab reports of samples certify that beef tallow and animal fat - lard, and fish oil… https://t.co/jwHKaS3erw pic.twitter.com/9eZasbkewh