महाराष्ट्र: नशे के लिए पैसा ना देने पर युवन ने माता-पिता और दादी पर किया चाकू से हमला

व्हाइटनर के नशे में धुत एक युवक ने अपनी दादी और माता-पिता पर चाकू से हमला कर दिया. इस वजह से दादी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि माता-पिता की हालत गंभीर बनी हुई है. जानकारी के मुताबिक यह बीड के परली शहर की घटना है.

युवक अरबाज रमजान कुरैशी ने अपने ही माता-पिता और दादी पर चाकू से हमला कर दिया था. इस हमले में बुजुर्ग दादी जुबेदा कुरैशी की मौके पर ही मौत हो गई. घायल माता-पिता का अंबाजोगाई स्थित स्वामी रामानंद तीर्थ अस्पताल में इलाज चल रहा है.

आरोपी युवक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. नशा करने के लिए वो परिवार से पैसे मांग रहा था नहीं मिलने पर उसने हमला कर दिया.