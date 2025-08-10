विज्ञापन
महाराष्ट्र: नशे के लिए पैसा ना देने पर युवन ने माता-पिता और दादी पर किया चाकू से हमला

युवक अरबाज रमजान कुरैशी ने अपने ही माता-पिता और दादी पर चाकू से हमला कर दिया था. इस हमले में बुजुर्ग दादी जुबेदा कुरैशी की मौके पर ही मौत हो गई.

महाराष्ट्र: नशे के लिए पैसा ना देने पर युवन ने माता-पिता और दादी पर किया चाकू से हमला
(प्रतीकात्मक तस्वीर)
  • बीड के परली शहर में नशे में युवक ने अपनी दादी और माता-पिता पर चाकू से हमला किया था
  • हमले में बुजुर्ग दादी जुबेदा कुरैशी की मौके पर ही मौत हो गई थी
  • माता-पिता गंभीर रूप से घायल होकर अंबाजोगाई के अस्पताल में इलाजाधीन हैं
बीड:

व्हाइटनर के नशे में धुत एक युवक ने अपनी दादी और माता-पिता पर चाकू से हमला कर दिया. इस वजह से दादी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि माता-पिता की हालत गंभीर बनी हुई है. जानकारी के मुताबिक यह बीड के परली शहर की घटना है. 

युवक अरबाज रमजान कुरैशी ने अपने ही माता-पिता और दादी पर चाकू से हमला कर दिया था. इस हमले में बुजुर्ग दादी जुबेदा कुरैशी की मौके पर ही मौत हो गई. घायल माता-पिता का अंबाजोगाई स्थित स्वामी रामानंद तीर्थ अस्पताल में इलाज चल रहा है.

आरोपी युवक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. नशा करने के लिए वो परिवार से पैसे मांग रहा था नहीं मिलने पर उसने हमला कर दिया. 

