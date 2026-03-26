'हम VIP हैं, लाइन में खड़े नहीं हो सकते'.. कर्नाटक के विधायकों ने IPL के लिए मांगा टिकट, स्पेशल सीट

अभी IPL शुरू भी नहीं हुआ है, उधर कर्नाटक में इसके टिकटों को लेकर विवाद शुरू हो चुका है. कर्नाटक के सभी पार्टियों के विधायकों ने कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ से आईपीएल के मैचों के लिए खास तौर पर उन्हें टिकट देने की मांग की है.यह मुद्दा कहीं और नहीं बल्कि विधानसभा के मौजूदा सत्र के दौरान उठाया गया है. सदन की कार्यवाही के दौरान सत्ताधारी कांग्रेस और विपक्ष में बैठे BJP के विधायक इस बात पर अपनी चिंता व्यक्त करते देखे गए. उन्होंने कहा कि चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ अपमानजनक व्यवहार किया जा रहा है. कई विधायकों का तो यहां तक कहना है कि हम VIP हैं, लाइन में खड़े नहीं हो सकते.

IPL मैच के टिकटों की मांग को लेकर विपक्ष के नेता आर. अशोका ने KSCA पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने विधानसभा में कहा कि हमने उन्हें 16.32 एकड़ ज़मीन, महज़ ₹1,600 प्रति माह की नाममात्र की क़ीमत पर दी है, लेकिन वे हमसे मैच के टिकटों के लिए हज़ारों रुपये वसूलते हैं. उनके पास करोड़ों रुपये हैं और वे हमें लूटते हैं; और सरकार ऐसे लोगों के लिए एक और स्टेडियम बनाना चाहती है? ऐसे लोगों को तो सबक़ सिखाने की ज़रूरत है.

इन चिंताओं का जवाब देते हुए, विधानसभा अध्यक्ष यू. टी. खादर ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए संस्थागत हस्तक्षेप का सुझाव दिया. उन्होंने कहा कि सरकार को इस मुद्दे पर KSCA के साथ चर्चा करनी चाहिए, जिसे विधायक उठा रहे हैं. वे कभी-कभी विधायकों को सिर्फ़ एक टिकट देते हैं; उन्हें यह बताया जाना चाहिए कि जब विधायक जाते हैं, तो उन्हें विधायक और उनके परिवार के लिए कम से कम चार टिकट देने चाहिए. उप-मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार ने सदन को आश्वासन दिया कि इस मामले को KSCA अधिकारियों के साथ उठाया जाएगा.

शिवकुमार ने कहा कि मैं आपके नाम का इस्तेमाल करूँगा और सरकार के माध्यम से KSCA अध्यक्ष से बात करके इस मामले को सुलझाऊंगा. मैं भी वहां का सदस्य हूं. विधायकों को यह मांग करने का पूरा अधिकार है कि उन्हें इसका लाभ मिलना चाहिए. मैं निश्चित रूप से उनसे कहूँगा कि यह 'सम्राट' अशोक की ओर से एक अनुरोध है. बाद में, मीडिया से बात करते हुए, कांग्रेस विधायक विजयानंद कशप्पनवर ने इस माँग को दोहराया और ज़ोर देकर कहा कि विधायक VIP होते हैं और उन्हें टिकट के लिए लाइन में खड़ा नहीं किया जाना चाहिए.

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