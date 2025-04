VIDEO: हिंदुस्तान हमारा, हम हिंदुस्तानी... पाक के आतंक के विरोध में कश्मीरियों ने लगाए नारे

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 27 अप्रैल को कश्मीरियों ने हिंदुस्तान हमारा, हम हिंदुस्तानी हैं के नारे लगाए. कश्मीरियों ने ये नारे लगाते हुए विरोध प्रदर्शन भी किया और 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की. इसके साथ ही उन्होंने इंसानियत का कत्लेआम बंद करो के भी नारे लगाए. सभी कश्मीरी इस दौरान अपने हाथ में भारत के झंडे लिए भी नजर आए.

#WATCH | Pahalgam, Jammu and Kashmir: Members of the Gujjar and Bakarwal community hold a protest against #PahalgamTerrroristAttack pic.twitter.com/K7xDo4uWrs