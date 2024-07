भारतीय भाषाओं में पढ़ाई के लिए सरकार ने बनाई यह योजना, इतनी किताबें लिखी जाएंगी

केंद्र सरकार 2020 में 'नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020'लेकर आई थी. इसमें शिक्षा को मातृभाषा में देने पर जोर दिया गया था. सरकार की इस मंशा पर अमल करते हुए शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) एक पहल की है. इसके तहत 22 भारतीय भाषाओं में 22 हजार किताबें तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है. यह काम पांच साल में पूरा करने की तैयारी है. इस परियोजना की शुरुआत दिल्ली में सोमवार को आयोजित कुलपतियों के सम्मेलन में हुई.

'अस्मिता' परियोजना

इस परियोजना का नाम रखा गया है ASMITA (Augmenting Study Materials in Indian Languages through Translation and Academic Writing). इसका लक्ष्य अनुवाद और अकादमिक लेखन के जरिए भारतीय भाषाओं में अध्ययन सामग्री को बढ़ाना देना है. यह उच्च शिक्षा मंत्रालय की भारतीय भाषा समिति और यूजीसी का साझा प्रयास है. भारतीय भाषा समिति उच्च शिक्षा मंत्रालय में उच्चाधिकार प्राप्त समिति है.

Launch of three landmark initiatives—ASMITA, Bahubhasha Shabdkosh and Real-time Translation Architecture, will give momentum to imparting learning in Bharatiya Bhashas, empowering learners in their academic pursuits and preserving & promoting India's language traditions.



