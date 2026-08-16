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Aug 16, 2026 12:14 (IST)
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Ranchi Students Protest LIVE: रांची छात्र बोले: राहुल गांधी का वादा निकला छलावा

झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ छात्रों का आंदोलन 23वें दिन में प्रवेश कर गया है। अब प्रदर्शनकारी छात्रों का गुस्सा सिर्फ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक सीमित नहीं है, बल्कि कांग्रेस भी उनके निशाने पर है।

छात्रों ने 16 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला फूंकने का ऐलान किया है। इसके अलावा, उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग उठाने की भी घोषणा की है।

प्रदर्शनकारी छात्रों का आरोप है कि राहुल गांधी ने उनसे जो बातें और आश्वासन दिए थे, वे पूरे नहीं हुए। छात्रों का कहना है कि उनसे किया गया वादा महज छलावा साबित हुआ।

Aug 16, 2026 12:11 (IST)
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Delhi Meerut Expressway News LIVE: दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर लागू हुई नई स्पीड लिमिट

दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर अब सिर्फ तेज रफ्तार से गाड़ी चलाना ही मायने नहीं रखेगा, बल्कि यह भी ध्यान रखना होगा कि किस समय सीमा में कितनी स्पीड की अनुमति है।
नियमों का उल्लंघन करने पर वाहन चालकों को भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। यात्रा के दौरान निर्धारित समय और गति सीमा का पालन करना अब पहले से अधिक जरूरी हो गया है। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य सड़क सुरक्षा बढ़ाना और दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाना है।

Aug 16, 2026 12:07 (IST)
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Mumbai Breaking News LIVE: मुंबई में नौसैनिक समेत परिवार के 4 लोगों के शव मिलने से हड़कंप

मुंबई में नौसैनिक और परिवार के 3 अन्य सदस्यों के शव मिलने से हड़कंप, 2 महीने के बच्चे को भी जहर देने का आरोप

पूरी स्टोरी पढ़ें

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