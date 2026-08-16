झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ छात्रों का आंदोलन 23वें दिन में प्रवेश कर गया है। अब प्रदर्शनकारी छात्रों का गुस्सा सिर्फ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक सीमित नहीं है, बल्कि कांग्रेस भी उनके निशाने पर है।

छात्रों ने 16 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला फूंकने का ऐलान किया है। इसके अलावा, उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग उठाने की भी घोषणा की है।

प्रदर्शनकारी छात्रों का आरोप है कि राहुल गांधी ने उनसे जो बातें और आश्वासन दिए थे, वे पूरे नहीं हुए। छात्रों का कहना है कि उनसे किया गया वादा महज छलावा साबित हुआ।