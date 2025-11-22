विज्ञापन
नई दिल्ली:

पीएम मोदी जी20 समिट में शिरकत के लिए दक्षिण अफ्रीका के जोहानसबर्ग पहुंचे हैं. जहां पीएम मोदी दुनिया के दिग्गज नेताओं ंसे शिरकत करेंगे. बीते दिन पीएम मोदी ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मूल के तकनीकी उद्यमियों और भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत की और उनसे भारत के साथ अपने संबंधों को और गहरा करने का आह्वान किया. जी-20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जोहानिसबर्ग आए प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उनकी भारतीय मूल के तकनीकी उद्यमियों के साथ उपयोगी बातचीत हुई. उन्होंने ‘फिनटेक', सोशल मीडिया मंच, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सा उपकरण आदि क्षेत्रों में किए जा रहे कार्यों के बारे में बातचीत की.

LIVE:-

Nov 22, 2025 07:20 (IST)
दिल्ली के कई इलाकों में स्मॉग

दिल्ली: आज सुबह दिल्ली के कई इलाकों में ज़हरीले स्मॉग की परत छाई हुई दिखीं. CPCB (सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड) के दावे के मुताबिक, इलाके के आसपास AQI (एयर क्वालिटी इंडेक्स) 370 है, जिसे 'बहुत खराब' कैटेगरी में रखा गया है.

Nov 22, 2025 06:51 (IST)
यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिका की शांति योजना पर जताई आपत्ति

यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस के साथ युद्ध खत्म करने की अमेरिकी योजना को खारिज किया. वहीं, व्लादिमीर पुतिन ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया. डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को एक हफ्ते में समझौता करने की चेतावनी दी है.

