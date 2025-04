'अच्छी चाय'... बंगाल हिंसा के बीच TMC सांसद यूसुफ पठान के पोस्ट पर मचा बवाल, हो गए ट्रोल

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ एक्ट को लेकर हिंसा भड़क गई थी और ये मामला कोर्ट तक जा पहुंचा है. हिंसक विरोध प्रदर्शन के दौरान 3 लोगों की मौत हो गई थी. इस मामले में पुलिस ने 12 और लोगों को गिरफ्तार किया है. इस बीच बरहाम्पुर सीट से तृणमूल कांग्रेस के सांसद और पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को उनके एक पोस्ट के लिए आलोचनाओं का सामना करना पड़ा रहा है. दरअसल उन्होंने अपनी कुछ फोटो शेयर की थी. जिसमें वे आराम से चाय का आनंद लेते हुए दिखाई दे रहे हैं. मुर्शिदाबाद हिंसा के बीच किया गया उनका ये पोस्ट लोगों को पसंद नहीं आ रहा है और उन्हें ट्रोल किया जा रहा है. हालांकि हिंसा प्रभावित अधिकांश क्षेत्र पठान के निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा नहीं हैं. लेकिन उनका इंस्टा पोस्ट के समय को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों में आक्रोश पैदा हुआ है.

पठान ने दो दिन पहले इंस्टाग्राम पर तीन तस्वीरें शेयर कीं थी. कैप्शन में लिखा था, "आरामदेह दोपहर, बढ़िया चाय और शांत माहौल. बस पल का लुत्फ़ उठा रहा हूं," कुछ ही देर बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने उनके इस पोस्ट के लिए उनकी आलोचना शुरू कर दी. एक यूजर ने पूछा, "क्या आपको कोई शर्म है?"

Bengal is burning

HC has said it can't keep eyes closed and deployed centra forces



Mamata Banerjee is encouraging such state protected violence as Police stays silent!



Meanwhile Yusuf Pathan - MP sips tea and soaks in the moment as Hindus get slaughtered…



This is TMC pic.twitter.com/P1Yr7MYjAM