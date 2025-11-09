NIT सिलचर के 3 स्टूडेंट्स वॉटरफॉल में बहे, एक को बचाने के चक्कर में 2 और डूबे, UP की छात्रा का शव मिला

असम में शनिवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ, जब वॉटरफॉल घूमने आए सिलचर एनआईटी के तीन स्टूडेंट पैर फिसलने से झरने में जा गिरे और लापता हो गए. पुलिस सूत्रों ने बताया कि घंटों की मशक्कत के बाद डूबे एक स्टूडेंट का शव बरामद कर लिया गया है जबकि दो अन्य छात्रों की तलाश जारी है.
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (NIT) सिलचर के सात स्टूडेंट्स का ग्रुप वीकेंड आउटिंग के लिए आया था. ये सभी शनिवार की दोपहर दिमा हसाओ जिले के हुमनथाजाओ वॉटरफॉल आए थे. इसे बाउलसोल वॉटरफॉल भी कहा जाता है. यह एनआईटी सिलचर से करीब 55 किलोमीटर दूर है.
जब स्टूडेंट्स वॉटरफॉल का लुत्फ ले रहे थे, उसी दौरान हादसा हो गया. फर्स्ट इयर के तीन स्टूडेंट वॉटरफॉल के झरने में गिरकर लापता हो गए. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, हादसा दोपहर करीब 2 बजे हुआ. स्टूडेंट्स में से एक लड़की का पैर फिसल गया और वह पानी में जा गिरी. उसे बचाने की कोशिश में दो अन्य छात्र भी झरने के तेज बहाव में बह गए.
इन स्टूडेंट्स में बिहार की 19 वर्षीय राधिका कुमारी के अलावा उत्तर प्रदेश के 20 वर्षीय सौहार्द राय और 20 वर्षीय सर्वकृति सिंह शामिल हैं. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस ने बचाव अभियान शुरू किया. एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को भी लापता स्टूडेंट्स की तलाश में लगाया गया. कई घंटों की मशक्कत के बाद सर्वकृति सिंह का शव बरामद हो गया.
खबर लिखे जाने तक बाकी दो स्टूडेंट्स सौहार्द राय और राधिका कुमारी की तलाश जारी थी. रात का अंधेरा होने के बावजूद बचाव दल खोजबीन में जुटे हुए हैं. एनआईटी ने पुष्टि की है कि लापता स्टूडेंट्स फर्स्ट इयर के हैं.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं