ठाणे के क्लिनिक में हैवान की तरह लड़की को पीटने वाले का हुआ 'इलाज'

बीते दिन एक चौंका देने वाला मामला सामने आया था, जिसने लोगों को झकझोर कर रख दिया. महाराष्ट्र के ठाणे में मंगलवार को एक क्लिनिक में एक मरीज के रिश्तेदार ने रिसेप्शनिस्ट को बेरहमी से लात-घूंसों से पीटा और जमीन पर पटक दिया, क्योंकि उसने उन्हें डॉक्टर से मिलने के लिए इंतजार करने को कहा था. कल्याण इलाके में हुई ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गई.

#WATCH | Thane, Maharashtra: A case has been registered against a person in connection with the alleged assault of a girl at a private clinic in Kalyan. Dr. Jitendra Gupta said, "... A boy aggressively attacked the receptionist of a private clinic. No ordinary person can attack… pic.twitter.com/2HsI1TYTKl

मामला सामने आने के बाद मारपीट करने वाले व्यक्ति को पुलिस ने मामला दर्ज कर हिरासत में ले लिया है. वहीं, पीड़ित लड़की को काफी चोटें आई हैं, उसका इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है. अस्पताल के डॉक्टर जितेंद्र गुप्ता ने कहा है कि, 'एक लड़के ने एक निजी क्लिनिक की रिसेप्शनिस्ट पर आक्रामक हमला किया. कोई भी सामान्य व्यक्ति किसी पर, खासकर किसी महिला पर, इस तरह से हमला नहीं कर सकता. उसने जो किया वो समाज के लिए खतरनाक है. लड़की का हमारे अस्पताल में इलाज चल रहा है...'

#WATCH | Thane, Maharashtra: The victim says, "The patient who came with her relative was going inside without their turn being called... When I told him to wait, the person started abusing me and beating me, and somehow I called my sister... We have already filed a complaint,… pic.twitter.com/VXGwKZpJF6