कंडक्टर के पीछे वाले बच गए, ड्राइवर की साइड वाले मारे गए... तेलंगाना बस-ट्रक टक्कर में जीवित बचे यात्री की खौफनाक आपबीती

तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में सोमवार को बजरी से लदे एक ट्रक और एक यात्री बस की आमने-सामने की टक्कर में कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. यह दुर्घटना इतनी भीषण थी कि बस का आधा हिस्सा बजरी से भर गया, जिससे यात्री अंदर ही फंस गए.

जीवित बचे यात्री की भयावह दास्तान

इस दर्दनाक हादसे में जीवित बचे एक यात्री ने घटना की भयावहता को बयां किया. उन्होंने बताया कि वह बस में सो रहे थे, तभी एक जोरदार धमाका हुआ और उनकी आंख खुल गई. उन्होंने खुद को बजरी में आधा दबा पाया. जीवित बचे यात्री ने मीडिया को बताया, "ट्रक विपरीत दिशा से आ रहा था. कई लोग बजरी के नीचे दब गए. मैं बस के बाईं ओर, कंडक्टर से तीन पंक्तियां पीछे बैठा था. हम तो किसी तरह खिड़की खोलकर बाहर निकल गए, लेकिन बस चालक के पीछे की सीटों पर बैठे लोग नहीं निकल पाए और उनमें से अधिकतर की मौत हो गई."

उन्होंने बताया कि वह एक खिड़की खोलकर बाहर आए और उनके पीछे छह और लोगों ने भी इसी तरह अपनी जान बचाई. बाद में एक अन्य व्यक्ति ने फंसे हुए यात्रियों को निकालने के लिए खिड़की के शीशे तोड़े.

घायलों का हाल और बचाव अभियान

यह दुर्घटना रंगारेड्डी जिले के चेवेल्ला क्षेत्र में हुई. चेवेल्ला के सरकारी अस्पताल के चिकित्सक ने बताया कि दुर्घटना के शिकार कई लोगों की हड्डियां टूट गई हैं और उनके चेहरे, पेट और पैरों में गंभीर चोटें आई हैं. घायलों का इलाज शुरू कर दिया गया है और उन्हें आगे के इलाज के लिए हैदराबाद के बड़े सरकारी अस्पतालों में रेफर किया गया है.

दुर्घटना के बाद टेलीविजन पर प्रसारित तस्वीरों में साफ दिखा कि बस का आधा हिस्सा बजरी से भरा हुआ था. बचाव अधिकारियों को बस का मलबा हटाने और यात्रियों को बाहर निकालने के लिए खुदाई मशीनों (जेसीबी) का इस्तेमाल करना पड़ा.

इस दौरान, बचाव कार्य में जुटे एक पुलिस अधिकारी (चेवेल्ला निरीक्षक श्रीधर) के पैर पर खुदाई मशीन चढ़ जाने से उन्हें मामूली चोटें भी आईं. पुलिस और प्रशासन की टीमें राहत और बचाव कार्यों में लगी हुई हैं।