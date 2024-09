मैं माफी... क्या है बन-क्रीम पर GST वाला बवाल, सीतारमण-बिजनेसमैन के वीडियो पर बीजेपी नेता ने मांगी माफी

तमिलनाडु बीजेपी प्रमुख के अन्नामलाई ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman Hotel Owner Conversation Video) की निजी बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करने को लेकर माफी मांगी है.दरअसल कोयंबटूर में होटल मालिक और निर्मला सीतारमण के बीच निजी बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर जारी कर दिया गया था, कार्यकर्ताओं के इस कृत्य के लिए बीजेपी नेता ने माफी मांगी है. वीडियो जारी होने के कुछ ही मिनटों बाद डीएमके, कांग्रेस और अन्य इंटरनेट यूजर्स ने बीजेपी की आलोचना की. उन्होंने कहा कि बीजेपी ने 12 सितंबर को कोयंबटूर में एक फेमस होटल व्यवसायी को जीएसटी पर उसकी टिप्पणी के लिए माफी मांगने के लिए मजबूर किया.

सामने आए वीडियो में श्री अन्नपूर्णा रेस्तरां के मालिक श्रीनिवासन को वित्तमंत्री से यह कहते हुए सुना जा सकता है कि उनका संबंध किसी भी पार्टी से नहीं हैं, फिर बाद में वह माफी मांगने लगते हैं.

On behalf of @BJP4TamilNadu, I sincerely apologise for the actions of our functionaries who shared a private conversation between a respected business owner and our Hon. FM.



I spoke with Thiru Srinivasan Avl, the esteemed owner of the Annapoorna chain of Restaurants, to express…