इधर NIA ने किया अरेस्ट, उधर एक्टिव हो गई लीगल टीम, जानें तहव्वुर के आते ही क्या-क्या हुआ

भारत में कानून के हाथ लंबे होते हैं. वह अब इतने मजबूत भी हैं कि सात समंदर पार मुजरिम भले ही किसी सुरक्षित पनाहगाह में क्यों न छिपा हो, उसे खींचकर भी निकाल लाते हैं. गुरुवार शाम दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर खुफिया एजेंसियों के शिकंजे में कसकर लैंड हो रहे तहव्वुर राणा को यह बात अच्छे से समझ आ रही होगी. आज से 17 साल पहले तहव्वुर आतंक की स्क्रिप्ट फाइनल कर मुंबई अटैक से ठीक एक हफ्ते पहले भारत की धरती से उड़ गया था. उसके बाद मुंबई में कसाब समेत 10 आतंकियों ने पाक में बैठे अपने आकाओं के साथ मिलकर भारत को वह जख्म दिया, जो आज भी दर्द देता है. मुंबई को लहूलुहान किया गया था. 166 लाशें बिछा दी गई थीं, लेकिन कहते हैं ना वक्त पलटकर आता है. तहव्वुर का भी टाइम खत्म हो गया. वह आज भारत की उस धरती पर है, जिसे उसने जख्म दिया. अब अमेरिका नहीं, भारत की अदालत उसकी दरिंदगी की सजा मुकर्रर करेगी.

और एयरपोर्ट से बाहर निकाला गया तहव्वुर

अमेरिकी गल्फस्ट्रीम G550 विमान दिल्ली के पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पर लैंड हुआ. दिल्ली एयरपोर्ट पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने प्लेन से उतरते ही सबसे पहले तहव्वुर हुसैन राणा की गिरफ्तारी की औपचारिता पूरी की. इसके बाद तहव्वुर उसके शिंकजे में आ गया. सूत्रों के मुताबिक-दिल्ली पुलिस की टीम ने एयरपोर्ट के कार्गो टर्मिनल नंबर चार से उसको बाहर निकाला.

VIDEO | Delhi: NIA legal team reaches Patiala House Court as Tahawwur Hussain Rana, a key accused in the 26/11 Mumbai terror attacks, extradited.



