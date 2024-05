मैं चीख-चीखकर मदद मांगती रही... उस दिन क्या हुआ था, स्वाति मालीवाल ने सुनाई पूरी आपबीती

दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास में आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ हुई मारपीट और बदसलूकी का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है. एक बार फिर स्वाति मालीवाल ने न्यूज एजेंसी ANI को दिए इंटरव्यू में बिभव कुमार पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं.

स्वाति मालीवाल ने कहा, "मैं 13 मई को करीब 9 बजे सुबह दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल के घर पर गई थी. वहां पहुंची तो स्टाफ ने मुझे ड्राइंग रूम में बैठने को कहा. साथ ही यह भी कहां कि अरविंद केजरीवाल घर पर हैं. इतने में बिभव कुमार दनदनाते हुए आते हैं. मैंने पूछा क्या हुआ? अरविंद जी आ रहे हैं. तभी उसने मुझे 7-8 थप्पड़ जोर से मारे. जब मैंने उन्हें पीछे धकेलने की कोशिश की तो बिभव ने मेरा पैर पकड़ लिया और मुझे नीचे घसीट दिया. मेरा सिर सेंटर टेबल से टकराया. मैं जोर-जोर से चिल्ला रही थी. लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया."

