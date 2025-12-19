होलिका दहन और दाह संस्कार से भी प्रदूषण... सपा सांसद आरके चौधरी के बयान पर बवाल, भड़के गिरिराज सिंह

दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण और स्मॉग की समस्या के बीच होलिका दहन को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद आरके चौधरी का बयान विवादों में घिर गया है. उन्होंने कहा कि दाह संस्कार हो या होलिका दहन, दोनों के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, जिससे पर्यावरण पर नकारात्मक असर पड़ता है. सपा सांसद चौधरी ने कहा कि जब शवों को लकड़ी पर जलाया जाता है तो उससे भी हवा में जहरीली गैसें घुलती हैं. उन्होंने दावा किया कि इससे वातावरण में ऑक्सीजन का स्तर घटता है और प्रदूषण बढ़ता है.

चौधरी ने कहा कि इसी तरह होलिका दहन के दौरान करोड़ों स्थानों पर एक साथ लकड़ी जलती है और भारी मात्रा में CO2 व कार्बन मोनोऑक्साइड हवा में शामिल होती है, जिससे पर्यावरण को नुकसान होता है.

उन्होंने आगे कहा कि देश पर्यावरण प्रदूषण को लेकर गंभीर नहीं है. उन्होंने सुझाव दिया कि अगर पारंपरिक दाह संस्कार और होलिका दहन से पर्यावरण को नुकसान हो रहा है तो इसे लेकर वैकल्पिक तरीकों पर विचार होना चाहिए. उन्होंने कहा कि अंतिम संस्कार के लिए अब कई आधुनिक तकनीकें उपलब्ध हैं, जिन्हें पर्यावरण हित में अपनाया जा सकता है.

गिरिराज सिंह ने साधा निशाना

सपा सांसद के इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में प्रतिक्रिया तेज हो गई है. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने चौधरी पर पलटवार करते हुए कहा, आरके चौधरी मुसलमान हैं या हिंदू हैं, मैं नहीं जानता. गौरतलब है कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर संसद से सड़क तक बयानबाजी जारी है. राजधानी दिल्ली समेत कई शहर लगातार खतरनाक प्रदूषण स्तर का सामना कर रहे हैं. ऐसे माहौल में आरके चौधरी के बयान ने राजनीतिक और धार्मिक चर्चा को और तेज कर दिया है.

संसद सत्र खत्म होने के साथ विपक्ष यह आरोप लगा रहा है कि सरकार ने प्रदूषण पर बहस नहीं होने दी. जबकि सरकार विपक्ष पर गैरजिम्मेदाराना रवैया अपनाने और हंगामा कर संसद के कामकाज में व्यवधान डालने का आरोप लगा रही है. दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में अभी एक्यूआई 400 के आसपास है. दिल्ली,नोएडा, गाजियाबाद ही नहीं, देहरादून से लेकर लखनऊ, पटना और रांची में भी हवा जहरीली हो चुकी है. छपरा और धनबाद में पॉल्यूशन लेवल उछाल मार रहा है.