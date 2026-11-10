'काबिल नेता सपना देखे तो गलत क्या है?', शर्मिष्ठा मुखर्जी ने सोनिया गांधी को दिया जबाव

पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की प्रधानमंत्री बनने की इच्छा को लेकर छिड़ी चर्चा पर उनकी बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने खुलकर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि उनके पिता जैसे अनुभवी और योग्य नेता के लिए प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा रखना कोई हैरानी की बात नहीं थी. उनके मुताबिक दशकों का राजनीतिक अनुभव, कड़ी मेहनत और तेज दिमाग रखने वाला कोई भी सक्षम नेता देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचने का सपना देख सकता है.

सोनिया गांधी की किताब से फिर छिड़ी बहस

दरअसल, सोनिया गांधी ने अपनी किताब 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' में 2010 की एक बातचीत का जिक्र किया है. उन्होंने लिखा कि प्रणब मुखर्जी ने एक बार उनसे कहा था कि शायद अब शीर्ष स्तर पर बदलाव का समय आ गया है. सोनिया गांधी ने इसे प्रधानमंत्री बनने की उनकी पुरानी इच्छा का संकेत माना था. किताब में सोनिया गांधी ने लिखा, "उन्होंने यह सुझाव देकर मुझे चौंका दिया कि शायद अब शीर्ष स्तर पर बदलाव का समय आ गया है. मैंने इसे प्रधानमंत्री बनने की उनकी पुरानी इच्छा के संकेत के रूप में समझा."

"क्या महत्वाकांक्षी होना अपराध है?"

सोनिया गांधी की इस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए शर्मिष्ठा मुखर्जी ने पूछा, "इसमें 'हैरान' होने वाली क्या बात है? क्या महत्वाकांक्षी होना कोई अपराध है? खासकर तब, जब इस 'महत्वाकांक्षा' के पीछे राजनीति और शासन का दशकों लंबा अनुभव, कड़ी मेहनत और एक तेज दिमाग हो?" न्होंने बताया कि जब उन्होंने अपने पिता से पूछा था कि क्या वह प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तब प्रणब मुखर्जी ने बेबाकी से कहा था कि "हर काबिल राजनेता के मन में ऐसी महत्वाकांक्षा होती है."

परिवारवाद पर भी उठाए सवाल

शर्मिष्ठा ने कहा कि उनके पिता बेहद साधारण पृष्ठभूमि से आए थे और उन्होंने अपनी काबिलियत व मेहनत के दम पर सब कुछ हासिल किया. उन्होंने कहा, "उन्हें कोई भी पद - यहां तक कि प्रधानमंत्री का पद भी - परिवारवाद या विरासत के कारण थाली में परोसकर नहीं मिला था."

उन्होंने यह भी कहा, "अगर कोई बेहद काबिल व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने की इच्छा रखता है, तो इसमें गलत क्या है? सिवाय इसके कि सोनिया जी इस बात से 'हैरान' थीं कि गांधी-नेहरू परिवार के बाहर का कोई व्यक्ति ऐसी महत्वाकांक्षा रखने की हिम्मत कैसे कर सकता है."

मनमुटाव नहीं रखते थे प्रणब मुखर्जी

सोनिया गांधी ने अपनी किताब में लिखा है कि उन्होंने उस वक्त बातचीत का विषय बदल दिया था और प्रणब मुखर्जी ने कभी इस बात का बुरा नहीं माना. इस पर शर्मिष्ठा ने भी सहमति जताते हुए कहा कि उनके पिता व्यावहारिक और गहरी समझ रखने वाले इंसान थे. उन्होंने कहा कि अपनी डायरियों और उनसे हुई बातचीत के आधार पर वह भरोसे के साथ कह सकती हैं कि प्रणब मुखर्जी ने न उनके प्रति और न किसी और के प्रति कोई मनमुटाव रखा.

राष्ट्रपति बनने तक का सफर

सोनिया गांधी ने अपनी किताब में यह भी बताया है कि 2012 में कांग्रेस ने प्रणब मुखर्जी को यूपीए की ओर से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया था. वह देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर चुने गए. सोनिया ने उन्हें एक विद्वान और ज्ञानी राजनेता बताते हुए लिखा कि वह राष्ट्रपति बनने के बाद भी अक्सर उनसे मिलने जाती थीं और उनसे बातचीत करती थीं.

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