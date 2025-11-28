स्काई डाइनिंग करना पड़ा महंगा, मुन्नार में दो बच्चों समेत पांच लोग काफी देर तक हवा में ही फंसे रहे

केरल के मुन्नार के पास स्काई-डाइनिंग के दौरान एक बड़ी दुर्घटना होने की खबर आ रही है. बताया जा रहा है कि स्काई डाइनिंग के दौरान क्रेन में आई खराबी के कारण दो बच्चों समेत पांच लोग हवा में काफी ऊंचे फंसे रहे गए. घटना मन्नार के पास इडुक्की की है. जिस समय ये घटना हुई उस दौरान कई लोग जमीन से सैकड़ों फीट ऊपर थे. यहां अकसर लोग हवा में ऊंचाई पर पहुंचकर प्राकृतिक नजारों के बीच डाइनिंग का आनंद लेने आते हैं. इस घटना की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग और प्रशासन के अन्य लोग स्काई डाइनिंग में फंसे लोगों को निकालने में लग गए. काफी देर की मशक्कत के बाद सभी फंसे लोगों को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया है.

इस घटना को लेकर अभी तक जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक जिस समय लोगों को डाइनिंग के लिए ऊपर लेकर जाया गया उसी दौरान उसमें कुछ तकनीकी खराबी आ गई. इस वजह से जो लोग ऊपर हवा में थे वो वहीं फंसे रह गए. डाइंनिंग के दौरान फंसे लोगों में एक 31 वर्षीय शख्स, उसकी 25 वर्षीय पत्नी, उनके दो बच्चे (2 और 4 वर्ष की आयु), और उनके साथ एक 28 वर्षीय कर्मचारी भी शामिल थे. पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है. साथ ही इस बात का भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर क्या पहले भी कभी कोई ऐसी दिक्कत हुई थी.