फिर विवादों से घिरी IAS रोहिणी सिंधुरी, इस बार गायक लकी अली ने लगाए गंभीर आरोप

प्रसिद्ध गायक लकी अली ने कर्नाटक की वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रोहिणी सिंधुरी पर गंभीर आरोप लगाया है. गायक के अनुसार रोहिणी सिंधुरी ने बेंगलुरु के बाहरी इलाके में उनके ट्रस्ट के स्वामित्व वाली संपत्ति को अवैध रूप से जब्त किया है. कर्नाटक लोकायुक्त पुलिस के पास दर्ज कराई गई अपनी शिकायत में, 65 वर्षीय गायक ने रोहिणी सिंधुरी पर येलहंका के केंचेनाहल्ली क्षेत्र में उनकी जमीन पर अवैध कब्जा करने के लिए राज्य के संसाधनों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया. एक्स पर पोस्ट करते हुए अली ने दावा किया कि सिंधुरी ने अपने पति सुधीर रेड्डी और देवर मधुसूदन रेड्डी के साथ मिलकर “बहुत सारे पैसे के लेन-देन” के माध्यम से अवैध भूमि हड़पने की साजिश रची.

यह कानूनी कार्रवाई अली के पारिवारिक ट्रस्ट के स्वामित्व वाली कृषि भूमि के स्वामित्व को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद के बीच आई है. दरअसल दिसंबर 2022 में लकी अली ने कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक को टैग करते हुए सोशल मीडिया पर ये मुद्दा उठाया था. उन्होंने आरोप लगाया था कि रेड्डी बंधुओं ने, जिनका कथित संबंध बैंगलोर भू-माफिया से है और रोहिणी सिंधुरी द्वारा समर्थित हैं, उनकी संपत्ति पर “अवैध रूप से” अतिक्रमण किया है.

My farm which is a Trust Property located in Kenchenahalli Yelahanka is being encroached on illegally by Sudhir Reddy (and Madhu Reddy) from the Bangalore Land Mafia. With the help of his wife who is an IAS Officer by the name of Rohini Sindhuri..