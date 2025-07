शिवराज सिंह चौहान का दरियादिली अंदाज, घायल व्यक्ति को अपनी गाड़ी से भेजा अस्पताल

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का मानवीय और दरियादिल अंदाज एक बार फिर देखने को मिला. रविवार को भोपाल के अवधपुरी इलाके में आयोजित जैन समाज के एक कार्यक्रम में शामिल होने जाते समय उन्होंने चेतक ब्रिज पर हादसे में घायल एक युवक की मदद की. उन्होंने अपने काफिले को रुकवाकर न केवल घायल को अस्पताल पहुंचाया, बल्कि त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित कर लोगों का दिल भी जीत लिया. दरअसल शिवराज सिंह चौहान रविवार को अवधपुरी में जैन समाज द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने जा रहे थे. इस दौरान उनका काफिला चेतक ब्रिज से गुजर रहा था. तभी ब्रिज पर भीड़ और हादसे का दृश्य देखकर उन्होंने तुरंत अपने काफिले को रुकवाया.

Bhopal, Madhya Pradesh: Union Minister Shivraj Singh Chouhan stopped his convoy at Chetak Bridge to help a young man injured in an accident. He took him to the hospital, ensured proper medical care by sending an official, and coordinated treatment pic.twitter.com/yLzN9CWhWy