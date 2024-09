मुंबई यूनिवर्सिटी के सीनेट चुनाव में शिवसेना-यूबीटी ने जीती सभी सीटें, आदित्य ठाकरे ने कहा- यह तो है बस शुरुआत

शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के नेता आदित्य ठाकरे (Aditya Thackeray) ने शनिवार को कहा कि मुंबई विश्वविद्यालय के सीनेट चुनाव में सभी सीटों पर उनकी पार्टी की जीत तो बस शुरुआत है, इस तरह की जीत आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी दोहराई जानी चाहिए. शिवसेना (यूबीटी) की युवा शाखा ‘युवा सेना' ने सीनेट चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करते हुए सभी 10 स्नातक सीटें हासिल कर लीं तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से संबंद्ध अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को आसानी से हरा दिया.

शिवसेना (Shiv Sena-UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे के आवास ‘मातोश्री' के बाहर उत्साहित पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आदित्य ठाकरे ने कहा कि सीनेट चुनाव के लिए मतदान केवल मुंबई में ही नहीं हुआ, बल्कि ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिले में भी मतदान हुआ और यह जीत उनकी पार्टी के प्रभाव को दर्शाती है.

आदित्य ठाकरे ने कहा, “हमने दिखा दिया है कि जीत क्या होती है. यह शुरुआत है. हमें विधानसभा में भी ऐसी ही जीत दर्ज करनी है.” युवा सेना के प्रमुख एवं वर्ली से विधायक आदित्य ने कहा कि यह जीत स्नातकों द्वारा महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के प्रति जताए गए विश्वास को दर्शाती है. उन्होंने यह भी घोषणा की कि छात्रों और स्नातकों के लिए एक हेल्पलाइन स्थापित की जाएगी.

