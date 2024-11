ये महाराष्ट्र का फैसला नहीं... महाजीत की ओर बढ़ी महायुति तो संजय राउत ने फिर अलापा वही राग

महाराष्ट्र में कौन जीतेगा, ये तस्वीर लगभग साफ होने लगी. बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति रुझानों में महाजीत की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है. महाराष्ट्र में महायुति (Maharashtra Election Result) के 145 के बहुमत के आंकड़े को पार कर गई है. वह 200 से ज्यादा सीटों पर बढ़त बनाए हुए है. लेकिन शिवसेना यूटीबी नेता संजय राउत जनता के इस फैसले को मानने के लिए तैयार नहीं हैं. उनका कहना है कि 'यह महाराष्ट्र के लोगों का फैसला नहीं हो सकता, हम जानते हैं कि महाराष्ट्र के लोग क्या चाहते हैं.'

संजय राउत ने महाराष्ट्र की मांझी लाडकी बहीण योजना को काउंटर करते हुए कहा कि यहां लड़ला भाई और लाड़ले दादाजी भी हैं. उनका कहना है कि महायुति का महाजीत की ओर बढ़ना यहां की जनता का फैसला नहीं है. यहां की जनता ये चाहती ही नहीं है. वह क्या चाहती है ये शिवसेना नेता अच्छी तरह से जानते हैं.

#WATCH | Mumbai | As Mahayuti has crossed halfway mark in Maharashtra, Shiv Sena UBT leader Sanjay Raut says, "This cannot be the decision of the people of Maharashtra. We know what the people of Maharashtra want..." pic.twitter.com/X2UgBdMOCH