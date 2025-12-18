सेल बोकारो के जीएम गिरफ्तार: छत्तीसगढ़ में लगा दुष्कर्म का आरोप, जानिए पूरा मामला

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बोकारो से एक बड़ी खबर सामने आई है. सेल बोकारो के झारखंड ग्रुप ऑफ माइंस के महाप्रबंधक के. बसु को छत्तीसगढ़ पुलिस ने दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है. भिलाई की रहने वाली एक महिला ने उन पर दुष्कर्म का गंभीर आरोप लगाया है, जिसके आधार पर दुर्ग जिले की भिलाई पुलिस बोकारो पहुंची और उन्हें हिरासत में लेकर छत्तीसगढ़ ले गई. गिरफ्तारी की आधिकारिक पुष्टि बोकारो के एसपी हरविंदर सिंह ने की है.

जानकारी के अनुसार आरोपी जीएम कौस्तुभ बसु बोकारो स्टील प्लांट में कार्यरत हैं और सेक्टर-5 में रहते हैं. इससे पहले वे सेल के ही अंग भिलाई स्टील प्लांट में सेवाएं दे चुके हैं. आरोप इस बात से जुड़े बताए जा रहे हैं कि शिकायतकर्ता महिला भी भिलाई की रहने वाली है और उसे पहले से GM बसु के बारे में जानकारी थी. मामले की जांच भिलाई पुलिस कर रही है.

छत्तीसगढ़ पुलिस बुधवार देर रात बोकारो पहुंची और स्थानीय पुलिस की मौजूदगी में जीएम बसु को हिरासत में लिया गया. इसके बाद कानून के तहत आरोपी का मेडिकल परीक्षण बोकारो सदर अस्पताल में कराया गया. मेडिकल के बाद टीम आरोपी को अपने साथ भिलाई ले गई. फिलहाल कोर्ट में पेशी की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है.

इस मामले की पुष्टि बोकारो के सेक्टर-6 थाना प्रभारी संगीता कुमारी ने भी की है. उन्होंने कहा कि यह मामला छत्तीसगढ़ में दर्ज हुआ है और आगे की जांच वहीं से संचालित हो रही है. बोकारो पुलिस सिर्फ सहयोग प्रदान कर रही है.

थाने में पूछताछ के दौरान आरोपी GM बसु ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि मामला पूरी तरह गलत और निराधार है. उन्होंने कहा कि उन्हें जानबूझकर फंसाया जा रहा है और सत्य सामने आने के बाद वे निर्दोष साबित होंगे.

