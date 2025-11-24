संदेशखाली में 'वोटर लिस्ट' पर हंगामा, BLO को जान से मारने की धमकी, TMC कार्यकर्ता गिरफ्तार

पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के एसआईआर (Special Intensive Revision) के बीच संदेशखाली में एक बार फिर राजनीतिक तनाव का माहौल बन गया है. एक बूथ स्तरीय अधिकारी (BLO) को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में एक तृणमूल कांग्रेस (TMC) कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया गया है. नजात पुलिस ने टीएमसी के बूथ स्तरीय एजेंट (BLA) जमीरुल इस्लाम मोल्लाह को शनिवार रात गिरफ्तार किया. मोल्लाह ग्राम पंचायत नंबर 1 के बोयरमारी क्षेत्र से BLA थे.

क्या है मामला?

पुलिस के अनुसार, यह घटना तब शुरू हुई जब संदेशखाली विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 3 पर तैनात BLO दीपक महतो ने तीन मतदाताओं के नामांकन फॉर्म में अनियमितता को पकड़ा. महतो का आरोप है कि फॉर्म में भरी गई कई जानकारी, जिसमें 2002 से संबंधित एंट्री भी शामिल थीं, आधिकारिक रिकॉर्ड से मेल नहीं खा रही थीं. प्रक्रिया का पालन करते हुए, उन्होंने गलत फॉर्मों को काट दिया और आवेदकों के लिए सही जानकारी के साथ दोबारा आवेदन करने हेतु BDO कार्यालय से नए फॉर्म हासिल किए. इसके बाद, TMC के बूथ कार्यकर्ता जमीरुल इस्लाम मोल्लाह ने कथित तौर पर दीपक महतो को फोन पर धमकी दी.

'मैं इस धमकी की वजह से डरा हुआ हूं'

BLO दीपक महतो ने घटना के बारे में बताते हुए कहा, "मैंने एक मतदाता से एक नामांकन फॉर्म में सुधार करने के लिए कहा था, जिसमें कुछ गलतियां थीं. इसके बाद भी वह मतदाता उन्हीं गलतियों के साथ आया. और मैं BDO कार्यालय से दूसरा फॉर्म लाया और मतदाता को दे दिया. लेकिन मुझे एक पार्टी कार्यकर्ता द्वारा फोन पर धमकी दी गई. मैंने इस घटना की जानकारी अपने BDO को दी. मैं चाहता हूं कि पार्टी कार्यकर्ता को अपनी गलती का एहसास हो. मैं इस धमकी की वजह से डरा हुआ हूं."

'किसी भी कीमत पर SIR को लागू न होने दें'

इस बीच, झारखंड के मंत्री इरफ़ान अंसारी के एक बयान ने चुनावी माहौल को और गरमा दिया है. मंत्री ने अपनी विधानसभा क्षेत्र के लोगों से कहा, "मैंने अपनी विधानसभा क्षेत्र के लोगों को आगाह किया कि वे किसी भी कीमत पर SIR को लागू न होने दें, और यदि कोई भी BLO मतदाता सूची से नाम हटाने आता है, तो उसे ताला लगा दें और मुझे फोन करें. मैं उसे अनलॉक करूंगा."