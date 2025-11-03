रुड़की में चलती कार में लगी भीषण आग, फायर यूनिट ने ऐसे पाया आग पर काबू

उत्तराखंड के रुड़की इलाके में देर रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब गुमावाला गांव के पास सड़क पर चलती एक कार अचानक आग का गोला बन गई. मौके पर पहुंची फायर यूनिट ने बेकाबू लपटों पर काबू पाते हुए कार के डीजल टैंक को फटने से बचाया और एक बड़ा हादसा होने से टाल दिया.

जानकारी के अनुसार फायर स्टेशन को सूचना मिली थी कि ग्राम गुमावाला थाना कलियर क्षेत्र में एक कार में आग लग गई है. सूचना मिलते ही फायर यूनिट तत्काल मौके पर पहुंची और हाई प्रेशर होज रील से पंपिंग कर आग पर नियंत्रण पाया. आग इतनी भीषण थी कि पूरी कार आग के गोले में तब्दील हो गई थी, लेकिन फायर कर्मियों ने अपनी जान की परवाह किए बिना आग पर काबू पा लिया. वहीं आग लगने का कारण वायरिंग में शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है.