रोहित शेट्टी के घर के बाहर फायरिंग से उठे सवाल, इन सेलिब्रिटीज को भी बनाया जा चुका है निशाना

बॉलीवुड के मशहूर निर्माता‑निर्देशक रोहित शेट्टी के मुंबई स्थित आवास के बाहर फायरिंग की घटना सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है. पुलिस और फोरेंसिक टीमें मौके पर जांच में जुटी हैं. हालांकि इस घटना ने एक बार फिर देश में सेलिब्रिटीज की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. गौरतलब है कि सेलिब्रिटीज पर फायरिंग के मामले पिछले कुछ वक्‍त में लगाताार सामने आ रहे हैं.

रोहित शेट्टी के घर के बाहर चार राउंंड फायरिंग की गई है. देश में सेलिब्रेटीज पर फायरिंग का यह कोई पहला मामला नहीं है. ऐसे कई सेलिब्रिटिज हैं, जिन्‍हें खुद या उनके घर या प्रतिष्‍ठान को निशाना बनाया गया है. ऐसे ही मामलों में सिद्धू मूसेवाला और बाबा सिद्दीकी की मौत हो चुकी है. वहीं सलमान के घर और कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे को निशाना बनाया गया है.

रोहित शेट्टी से पहले हो चुकी हैं ये घटनाएं

सिद्धू मूसेवाला: मई 2022 में पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की पंजाब में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.

मई 2022 में पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की पंजाब में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. सलमान खान: अप्रैल 2024 में मुंबई स्थित उनके घर के बाहर अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग की थी.

अप्रैल 2024 में मुंबई स्थित उनके घर के बाहर अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग की थी. बाबा सिद्दीकी: अक्टूबर 2024 में वरिष्ठ नेता बाबा सिद्दीकी की मुंबई में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.

अक्टूबर 2024 में वरिष्ठ नेता बाबा सिद्दीकी की मुंबई में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. कपिल शर्मा: पिछले साल तीन बार कपिल शर्मा के कनाडा स्थिति कैप्‍स कैफे पर फायरिंग की घटना सामने आई है.

सिद्धू मूसेवाला की गोली मारक हत्‍या

पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की 29 मई 2022 को पंजाब के मानसा जिले के जवाहरके गांव में गोली मारकर हत्‍या कर दी गई थी. कई हमलावरों ने मूसेवाला पर गोलियां चलाई थी. इस घटना ने देशभर में सनसनी फैला दी थी.

सलमान खान के घर पर गोलीबारी

अप्रैल 2024 में अभिनेता सलमान खान के मुंबई स्थित घर के बाहर अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग की थी, जिसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई थी. 5 आरोपियों पर मकोका अदालत ने आरोप तय किए हैं. जांच में सामने आया कि आरोपियों ने पहले घर के आसपास रैकी की थी.

बाबा सिद्दीकी की दिनदहाड़े हत्‍या

अक्टूबर 2024 में वरिष्‍ठ नेता बाबा सिद्दीकी की मुंबई में दिलदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. बाबा सिद्दीकी को सलमान खान का भी काफी करीबी माना जाता था. पुलिस ने अपनी चार्जशीट में लॉरेंस बिश्‍नोई के भाई अनमोल बिश्‍नोई को मुख्‍य साजिशकर्ता बताया है.

Photo Credit: kapil sharma

कपिल शर्मा के कैप्‍स कैफे पर फायरिंग

इसके साथ ही विदेशों में भी भारतीय सेलिब्रिटीज को निशाना बनाया गया है. कॉमेडियन‑एक्टर कपिल शर्मा के कनाडा के सरे में स्थित कैप्स कैफे पर भी फायरिंग की तीन घटनाएं हो चुकी है. स्थानीय पुलिस इस मामले की जांच कर रही है.

इन सभी घटनाओं के बीच रोहित शेट्टी के आवास के बाहर गोलीबारी की सूचना ने एक बार फिर सेलिब्रिटीज की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. फिलहाल पुलिस रोहित शेट्टी मामले की जांच कर रही है.