राजस्थान निकाय चुनाव में AAP की दमदार एंट्री, 60 वार्डों वाले इस शहर में 31 पार्षद जीते

राजस्थान नगरीय निकाय चुनाव के नतीजों में आम आदमी पार्टी (AAP) का दबदबा भी दिख रहा है. बारां नगर परिषद में AAP को स्पष्ट बहुमत मिला है. यहां के 60 में से 31 वार्डों में आप के प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है, जिससे परिषद में आप पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिल गया है और यहां आप का अध्यक्ष बनना तय माना जा रहा है. बारां में कांग्रेस को 18, भाजपा को 9 और 2 वार्डों में निर्दलीय पार्षदों को जीत मिली है. बारां नगर परिषद के 60 वार्डों में 217 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में थे. बीजेपी और कांग्रेस को पीछे छोड़ते हुए यहां आम आदमी पार्टी आगे निकली है.

बारां में जीत के बाद AAP का जश्न

बारां नगर परिषद की मतगणना गवर्नमेंट कॉलेज में हुई है, जहां सुबह से ही सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी. लेकिन जब यहां नतीजे आने शुरू हुए तो यह चौकाने वाले थे. बारां में आम आदमी पार्टी को मिले स्पष्ट बहुमत के बाद कार्यकर्ताओं में उत्साह दिख रहा है. जिन वार्डों में प्रत्याशियों को जीत मिली है, वहां विजयी जुलूस निकाला गया है. जबकि सुबह से ही जश्न मनाया जा रहा है. आप की जीत को बारां में अहम माना जा रहा है.

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बारां नगर परिषद के नतीजे

आप पार्टी-31 वार्ड

कांग्रेस-18 वार्ड

भाजपा-09 वार्ड

निर्दलीय-02 वार्ड

बारां जिले की चारों विधानसभा सीटों पर 2023 के चुनावों में बीजेपी को जीत मिली थी. बारां-अटरू विधानसभा सीट से भाजपा का विधायक हैं. लेकिन नगरीय निकाय चुनाव के नतीजों में यहां आम आदमी पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की है. ऐसे में इसे जिले की राजनीति में बड़ा उलटफेर माना जा रहा है. 31 वार्डों में जीत मिलने से यहां आप आदमी पार्टी को बोर्ड बनना तय हो गया है.

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