कौन है वो? 'बेवफा' सोनम केस में सबसे बड़ी पहेली, जानिए किसे ढूंढ रही मेघालय पुलिस

राजा रघुवंशी हत्या मामले में मेघालय पुलिस की जांच जारी है. इस मामले में हर बीतते दिन के साथ कई नए किरदार सामने आ रहे हैं. पहले जहां संजय वर्मा नाम के शख्स का नाम सामने आया तो अब इस मामले में पुलिस को उस कैब ड्राइवर का भी नाम सामने आया है जो सोनम को इंदौर से यूपी लेकर गया था. पुलिस फिलहाल इस कैब चालक से पूछताछ कर रही है. साथ ही पुलिस सोनम के तीन मोबाइल फोन की भी तलाश कर रही है. पुलिस को शक है कि घटनास्थल से किसी ने जानबूझकर सोनम के फोन को हटाया है. ऐसा करने के पीछे कौन हो सकता है, इसकी जांच की जा रही है.

